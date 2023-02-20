Son dakika: Başkan Erdoğan talimat verdi! Malatya'da hayatını kaybeden Elif Nur Şeyma Dalhançer'in adı okulda yaşatılacak!

"O BİZİM EVİMİZİN KÜÇÜK ANNESİYDİ"

Ulviye Dalhançer, şu ifadeleri kullandı:

4'üncü sınıftı. Çok aktif ve başarılı bir kızdı. Kızım sağlık bölümünü okuyordu. Zayıf ve küçük olmasına rağmen sürekli kan verirdi. Kızım neden kan veriyorsun büyüyünce verirsin dediğimiz de yok anne 'yardım edeceğim beyaz kan verdim' derdi. Kendisi organlarını bağışlamıştı. 22 yıl boyunca çok güzel bir ömür geçirdik. Kızımı anlatamam. O bizim evimizin küçük annesiydi. Yaşı küçüktü ama bambaşka birisiydi. Kızımı böyle acı bir olayda kaybedince Allah da bana teselliler gönderdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ACIMIZI PAYLAŞMASI BENİ FERAHLATTI"

Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Devletimiz ve hükümetimiz var olsun. Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. O acıyla Cumhurbaşkanımıza, ben kızımın adının yaşatılmasını istiyorum kendisi sizi çok severdi sizin ilçenizde okuyor dedim. Cumhurbaşkanımız da bizimle çok ilgilenerek Milli Eğitim Bakanımız burada biz Malatya'da kızımızın adını bir okula verelim dedi. Sağ olsunlar bizimle bayağı ilgilendiler ve acımızı paylaştılar. Ailem şu an yanımda acımı paylaşıyor ama Cumhurbaşkanımızın acımızı paylaşması beni ferahlattı. Acımız tarifsiz ama Cumhurbaşkanımız ve devletimiz ayakta. Biz güçlüyüz. Bu durumları aşacağız.