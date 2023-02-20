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    • Yaşam
    • 20.02.2023 17:01
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    • 20.02.2023 17:07
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    Son dakika: Başkan Erdoğan talimat verdi! Malatya'da hayatını kaybeden Elif Nur Şeyma Dalhançer'in adı okulda yaşatılacak!

    Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Malatya'da 23 yaşındaki Elif Nur Şeyma Dalhançer, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, genç kızın annesi Ulviye Dalhançer ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Öte yandan anne Dalhançer, Başkan Erdoğan’dan kızının isminin yaşatılmasını istedi. Bunun üzerine Başkan Erdoğan da, kentte yapılacak bir okula Şeyma’nın adının verilmesi için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e talimat verdi.

    Başkan talimat verdi! Şeyma’nın adı yaşatılacak

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 15 gün geçti.

    11 ilde etkili olan asrın felaketinde binlerce can yitirildi.

    Yaşanan acı tazeliğini korurken, depremzedelerin yaralarının sarılması için büyük bir mücadele başlatıldı.

    Sahada hummalı çalışmalar yürütülürken, hayatını kaybedenlerden geriye ise acı dolu hatıralar kaldı.

    Depremin büyük ölçüde etkilediği illerden biri de Malatya oldu.

    Kentteki Özpolatlar Sitesi'nin 1'inci katında enkaz altında kalan 23 yaşındaki Elif Nur Şeyma Dalhançer hayatını kaybetti.

    Acılı ailenin ihtiyaçlarının giderilmesi için harekete geçildi.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, genç kızın annesi Ulviye Dalhançer ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

        Enkaz altından kurtarılan anneye ise geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

        KIZININ ADI YAŞATILACAK

        Öte yandan anne Dalhançer, Başkan Erdoğan'dan kızının isminin yaşatılmasını istedi.

        Bunun üzerine Başkan Erdoğan da, kentte yapılacak bir okula Şeyma'nın adının verilmesi için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e talimat verdi.

        "O BİZİM EVİMİZİN KÜÇÜK ANNESİYDİ"

        Ulviye Dalhançer, şu ifadeleri kullandı:

        4'üncü sınıftı. Çok aktif ve başarılı bir kızdı. Kızım sağlık bölümünü okuyordu. Zayıf ve küçük olmasına rağmen sürekli kan verirdi. Kızım neden kan veriyorsun büyüyünce verirsin dediğimiz de yok anne 'yardım edeceğim beyaz kan verdim' derdi. Kendisi organlarını bağışlamıştı. 22 yıl boyunca çok güzel bir ömür geçirdik. Kızımı anlatamam. O bizim evimizin küçük annesiydi. Yaşı küçüktü ama bambaşka birisiydi. Kızımı böyle acı bir olayda kaybedince Allah da bana teselliler gönderdi.

        "CUMHURBAŞKANIMIZIN ACIMIZI PAYLAŞMASI BENİ FERAHLATTI"
        Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Devletimiz ve hükümetimiz var olsun. Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. O acıyla Cumhurbaşkanımıza, ben kızımın adının yaşatılmasını istiyorum kendisi sizi çok severdi sizin ilçenizde okuyor dedim. Cumhurbaşkanımız da bizimle çok ilgilenerek Milli Eğitim Bakanımız burada biz Malatya'da kızımızın adını bir okula verelim dedi. Sağ olsunlar bizimle bayağı ilgilendiler ve acımızı paylaştılar. Ailem şu an yanımda acımı paylaşıyor ama Cumhurbaşkanımızın acımızı paylaşması beni ferahlattı. Acımız tarifsiz ama Cumhurbaşkanımız ve devletimiz ayakta. Biz güçlüyüz. Bu durumları aşacağız.
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        Haberler Yaşam Son dakika: Başkan Erdoğan talimat verdi! Malatya'da hayatını kaybeden Elif Nur Şeyma Dalhançer'in adı okulda yaşatılacak!
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