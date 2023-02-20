Asrın felaketi sonrası Türkiye tek yürek! Muğla'ya gelen depremzedelere yardım eli uzattı: En iyi şekilde ağırlamaya çalışıyor

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Bölgede yaşayan 40 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.
Felaket sonrası devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sarmak için kollarını sıvadı. Bir yandan da 81 ilde yaşayan vatandaşlarımız önemli bir dayanışma örneği sergileyerek tek yürek oldu.
Yaraları sarmak için Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde kendine ait 'Vira Vira' isimli restoranında 500 kişilik yemek veren Rukiye Uslu depremzedelere biraz olsun moral olmak istiyor.
"DEPREMZEDELERİN YARALARINI SARMAK İSTEDİK"
Onlara moral olması açısından kendi restoranımızda yemek vermek istediklerini ifade eden 55 yaşındaki Rukiye Uslu, " Akşam saatlerinde 5 ile 7 arasında depremzedeleri ağırlamak istedik. Bir işin ucundan da biz tutmak istedik. Destek olmak istedik, yaralarını sarmak istedik, moral olmak istedik" dedi.
"YAŞADIKLARI ACIYI UNUTTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Depremzedeleri ellerinden geldiğince en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını belirten Rukiye Uslu, " Moralleri çok bozuk, yakınlarını kaybetmişler, mallarını kaybetmişler. İnsan olmanın getirdiği bir şey bu. Bunun ötesi var mı? Bu bizim de başımıza gelebilirdi. Tam tersi olduğunda eminin onlar da bize yapacaklardı. Depremzedeleri burada elimizden geldiğince en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Farklı bir ortamda yaşadıkları büyük acıyı unutmalarını sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.