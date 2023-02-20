Asrın felaketi sonrası Türkiye tek yürek! Muğla'ya gelen depremzedelere yardım eli uzattı: En iyi şekilde ağırlamaya çalışıyor





"YAŞADIKLARI ACIYI UNUTTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Depremzedeleri ellerinden geldiğince en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını belirten Rukiye Uslu, " Moralleri çok bozuk, yakınlarını kaybetmişler, mallarını kaybetmişler. İnsan olmanın getirdiği bir şey bu. Bunun ötesi var mı? Bu bizim de başımıza gelebilirdi. Tam tersi olduğunda eminin onlar da bize yapacaklardı. Depremzedeleri burada elimizden geldiğince en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Farklı bir ortamda yaşadıkları büyük acıyı unutmalarını sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.