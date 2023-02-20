Canavar evlat sevgilisiyle evlenmesine karşı çıkan babasını katletti

Bursa Osmangazi'de 2 çocuk babası Mustafa Demirel, eşinden ayrıldıktan sonra Kükürtlü Mahallesi'nde çalıştığı apartmanın bodrum katında kalan oğlu Hakan Demirel'le (33) birlikte yaşamaya başladı. Hakan Demirel, bir hafta önce babasının cansız bedeniyle karşılaştığını ekiplere anlattı. İhbarla adrese giden polis ve sağlık ekipleri, olay yerindeki incelemelerin ardından cenazeyi morga kaldırdı.









Babanın cep telefonu kayıtlarını inceleyen ekipler, oğlu Hakan'ın babasına, "Baba kredi kartlarının birinde para yok. Diğerindeki altın hesabını bozdurup, paraya çevirip alacağım. Bilgin olsun" yazılı mesaj gönderdiğini belirledi. Gözaltına alınan katil, tutuklanarak cezaevine gönderildi.







ONDAN SANA HAYIR GELMEZ

Suçunu kabul eden Hakan Demirel, babasını odasındaki tüfekle öldürdüğünü söyledi. İfadesinde, "Uzun süredir konuştuğum kız arkadaşım var. Kendisini çok seviyorum. Her gün saatlerce konuşuyoruz. Bir hafta önce çalıştığım fabrikadan ayrıldım. İşsizdim. Olay günü babamın yanına gittim. Sohbet ettik. Konu, kız arkadaşımdan açılınca ona evlenmek istediğimi söyledim. Babam da küfrettiği kız arkadaşıma hakaretler yağdırıp, 'Ondan sana hayır gelmez. Evlenmeyeceksin' diyerek son sözünü söyledi" dedi.





CİNNETE MÜEBBET

ŞIRNAK Uludere'de Metin Şengil (35), geçen yıl kendisine boşanma davası açan eşi Mihriban Altürk (31) ve kızı T.Ş'ye (8) gitar kutusuna sakladığı pompalı silahla kurşun yağdırdı. Altürk, kurtarılamadı. T.Ş. ise yaralandı. Tutuklu yargılanan Şengil'e eşi Mihriban için ağırlaştırılmış müebbet verildi. Kızı için ise ağırlaştırılmış müebbet verildi ancak cezası suç teşebbüs aşamasında kaldığı için 20 yıla indirildi. (Sekvan KÜDEN)



KÖR KURŞUN

İSTANBUL Eyüpsultan'da iki grup arasında önceki gün silahlı kavga çıktı. Kurşunlar annesiyle birlikte bebek arabasının içinde caddeden geçen 1 yaşındaki Uraz A.G. ve Recep T.'yi yaraladı. Aralarında husumet olan iki gruptan Hasan Can ve Alpay Gökalp de ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler, 2 silahla birlikte yakalandı.







DÜPEDÜZ SOYGUN!

Deprem profesörü Halit Demir, Zekeriyaköy'deki 20 milyon liralık gayrimenkullerinin satışı için Cevdet Düz'le anlaştı. Ancak 20 milyon lira dolandırıldığını anladı.



KÜLTÜR Üniversitesi Rektörü Sıddıka Semahat Demir'in babası olan ve "Hocaların hocası" olarak bilinen Halit Demir, kendisini gayrimenkul uzmanı Cevdet Düz ile tanıştı. Demir'in Sarıyer'de 20 milyon lira değerinde arazisi vardı. Araziyi değerinden çok daha fazla bir ücrete satacağını vaat eden Düz ile anlaşan Demir, kızı aracılığıyla satış için vekâletname verdi. Aradan aylar geçti. Profesörün kızı, Düz'e ulaşmaya çalıştı. Demir, vekâletnameyi iptal ettiklerini gösteren bir mesaj attı. Daha sonra ise ünlü bir emlak satış sitesinde kendilerine ait villa ve arazinin satışa çıktığını gösteren bir link görünce tıkladı. Sahibinin başka bir isim olduğunu anladı. Aile, Zekeriyaköy'deki villa ve arazinin başka bir şahsa aylar önce devredildiğini öğrenince şok yaşadı. Soluğu savcılıkta aldı.



KABUL EDİLMEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada savcılık dosyayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. Kararda, taraflar arasındaki meselenin hukuki itilaf ve Sıddıka Demir'in, Cevdet Düz'e verdiği vekâletnameyi iptal ettiğini gösteren mesajın ise geçersiz ve hukuka aykırı olduğu kaydedildi. Satış yapılan konutun ücretinin, Cevdet D.'den hukuk mahkemeleri yoluyla tahsil edilebileceği belirtildi. Halit Demir ise dava açtı. (Dilek Yaman DEMİR)







AİLE BOYU KATLİAM

ANKARA'DA Havacı Astsubay Barbaros Ulusoy, cinnet getirdi. BOŞANMA aşamasında olduğu eşi Filiz'i, kızı Melis'i, kayınbiraderi Ediz Ulusoy ile oğlu Erdem'i katletti. Ardından kendi yaşamına son verdi.