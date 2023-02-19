Helal sana Gülfem! Tırla 4300 km yol katetti, yardımları Kahramanmaraş'a yetiştirdi: Keşke daha fazla bir şey yapabilseydik
Kahramanmaraş merkezli asrın deprem felaketi sonrası yaralar sarılıyor. Felaketin ilk anından bu yana dünya önemli bir dayanışma örneği sergilerken gurbette yaşayan Türkler de peş peşe yardım tırları gönderdi. Yardım ulaştırmak için yola çıkan isimlerden biri de 24 yaşındaki Gülfem Zengin idi... Zengin, Fransa'daki gurbetçilerin öncülüğünde toplanan yardımları, 4 bin 300 kilometrelik yolu tırıyla tek başına katederek Kahramanmaraş'a ulaştırdı.
19.02.2023 18:09 - Son Güncelleme: 19.02.2023 18:11
Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu, 40 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.
Öte yandan gurbette yaşayan Türkler de dayanışma ruhu içerisinde hareket etti. Almanya, Fransa, Hollanda vb. ülkelerden tırlar yola koyuldu.
4 BİN 300 KM YOLU TIR DİREKSİYONUNDA TEK BAŞINA KATETTİ
Fransa'da yaşayan Zengin, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler nedeniyle Fransa'daki gurbetçilerin öncülüğünde toplanan yardımları, 4 bin 300 kilometrelik yolu tırıyla tek başına katederek Kahramanmaraş'a ulaştırdı.