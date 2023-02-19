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Haberler Yaşam Helal sana Gülfem! Tırla 4300 km yol katetti, yardımları Kahramanmaraş'a yetiştirdi: Keşke daha fazla bir şey yapabilseydik

Helal sana Gülfem! Tırla 4300 km yol katetti, yardımları Kahramanmaraş'a yetiştirdi: Keşke daha fazla bir şey yapabilseydik

Kahramanmaraş merkezli asrın deprem felaketi sonrası yaralar sarılıyor. Felaketin ilk anından bu yana dünya önemli bir dayanışma örneği sergilerken gurbette yaşayan Türkler de peş peşe yardım tırları gönderdi. Yardım ulaştırmak için yola çıkan isimlerden biri de 24 yaşındaki Gülfem Zengin idi... Zengin, Fransa'daki gurbetçilerin öncülüğünde toplanan yardımları, 4 bin 300 kilometrelik yolu tırıyla tek başına katederek Kahramanmaraş'a ulaştırdı.

takvim.com.tr
AJANSLAR
19.02.2023 18:09 - Son Güncelleme: 19.02.2023 18:11
Helal sana Gülfem! Tırla 4300 km yol katetti, yardımları Kahramanmaraş’a yetiştirdi: Keşke daha fazla bir şey yapabilseydik

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu, 40 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.

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Helal sana Gülfem! Tırla 4300 km yol katetti, yardımları Kahramanmaraş’a yetiştirdi: Keşke daha fazla bir şey yapabilseydik

Deprem sonrası devlet ve millet ele ele verip yaralarını sararken dünya da önemli bir dayanışma örneği sergiledi. Çok sayıda ülke arama kurtarma ekibi gönderdi, uçaklar peşi sıra havalandı.

Helal sana Gülfem! Tırla 4300 km yol katetti, yardımları Kahramanmaraş’a yetiştirdi: Keşke daha fazla bir şey yapabilseydik

Öte yandan gurbette yaşayan Türkler de dayanışma ruhu içerisinde hareket etti. Almanya, Fransa, Hollanda vb. ülkelerden tırlar yola koyuldu.

Helal sana Gülfem! Tırla 4300 km yol katetti, yardımları Kahramanmaraş’a yetiştirdi: Keşke daha fazla bir şey yapabilseydik

Yardım ulaştırmak için yola çıkan isimlerden biri de 24 yaşındaki Gülfem Zengin idi...

Helal sana Gülfem! Tırla 4300 km yol katetti, yardımları Kahramanmaraş’a yetiştirdi: Keşke daha fazla bir şey yapabilseydik

4 BİN 300 KM YOLU TIR DİREKSİYONUNDA TEK BAŞINA KATETTİ
Fransa'da yaşayan Zengin, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler nedeniyle Fransa'daki gurbetçilerin öncülüğünde toplanan yardımları, 4 bin 300 kilometrelik yolu tırıyla tek başına katederek Kahramanmaraş'a ulaştırdı.

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