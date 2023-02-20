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    • Yaşam
    • 20.02.2023 09:12
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    • 20.02.2023 09:13
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    Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 8 bin 719 yaralı depremzede taburcu edildi

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalarak yaralanan depremzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi. İstanbul'a getirilen ve tedavi altına alınan 9 bin 983 yaralıdan 8 bin 719'u taburcu edilirken 1264'ünün tedavisi sürüyor.

    Yaralar sarılıyor!

    Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 9 bin 983 hastadan 1264'ünün tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürerken, 8 bin 719'u taburcu edildi.

    TSK VE SAĞLIK BAKANLIĞININ UÇAKLARIYLA GETİRİLDİLER
    Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalarak yaralanan depremzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.

    HASTANELER SEFERBER EDİLDİ
    Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak sevk edildikleri kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerinde tedavi altına alındı.

    8 BİN 719'U TABURCU EDİLDİ
    Bugüne kadar kente getirilen 9 bin 983 yaralıdan 8 bin 719'u taburcu edilirken 1264'ünün tedavisi sürüyor.

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    Haberler Yaşam Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 8 bin 719 yaralı depremzede taburcu edildi
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