Afetzedeler için 'geçici kimlik' kararı! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurdu: e-Devlet'ten alınacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kimliklerini kaybeden vatandaşlar için alınan yeni kararı duyurdu.
Yapılan açıklamada geçici kimliklerin e-Devlet üzerinden alınabileceği belirtildi.
Yapılan açıklama şu şekilde;
"AFETZEDELER GEÇİCİ KİMLİK BELGELERİNİ E-DEVLET'TEN ALABİLECEK
Depremden etkilenen illerimizdeki afetzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerini azaltmak amacıyla kimlik kartı başvurusuna gerek olmaksızın geçici kimlik belgelerinin e-Devlet üzerinden alınabilmesine olanak sağlandı.