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    • Yaşam
    • 18.02.2023 11:26
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    • 18.02.2023 11:38
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    Afetzedeler için 'geçici kimlik' kararı! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurdu: e-Devlet'ten alınacak

    Kahramanmara merkezli depremler sonrası yaralar sarılırken afetzedelerin mağdur olmaması için çeşitli adımlar da atılıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü deprem esnasında kimliklerini kaybeden depremzedeler için flaş bir gelişmeyi açıkladı. Yapılan açıklamada, "Afetzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerini azaltmak amacıyla kimlik kartı başvurusuna gerek olmaksızın geçici kimlik belgelerinin e-Devlet üzerinden alınabilmesine olanak sağlandı." ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    Afetzedeler için ’geçici kimlik’ kararı!

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kimliklerini kaybeden vatandaşlar için alınan yeni kararı duyurdu.

    Yapılan açıklamada geçici kimliklerin e-Devlet üzerinden alınabileceği belirtildi.

    Yapılan açıklama şu şekilde;

    "AFETZEDELER GEÇİCİ KİMLİK BELGELERİNİ E-DEVLET'TEN ALABİLECEK
    Depremden etkilenen illerimizdeki afetzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerini azaltmak amacıyla kimlik kartı başvurusuna gerek olmaksızın geçici kimlik belgelerinin e-Devlet üzerinden alınabilmesine olanak sağlandı.

    YERLEŞİM YERİ/DİĞER ADRESİ DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERİMİZDE OLMASI YETERLİ
    Geçici kimlik belgesini, depremden etkilenen illerimizde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan vatandaşlarımız yararlanabilecek.

        KENDİSİ VE VELİ/VASİSİ OLDUKLARI KİŞİLERİN GEÇİCİ KİMLİK BELGESİNİ ALABİLİYOR
        Depremden etkilenen illerimizde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan afetzede vatandaşlarımız, kendisi, veli ya da vasisi olduklarının geçici kimlik belgesini e-Devlet'ten barkodlu alabiliyor.

        BARKODLU GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ ÜÇ AY KİMLİK KARTI ALININCAYA KADAR GEÇERLİ
        E-Devletten alınan barkodlu geçici kimlik belgesi üç ay yeni kimlik kartı alınıncaya kadar geçerli."

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        Haberler Yaşam Afetzedeler için 'geçici kimlik' kararı! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurdu: e-Devlet'ten alınacak
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