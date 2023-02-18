'50 milyar TL'lik bağış' olayıyla gündem olmuştu! Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras'tan bir açıklama daha

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası ile tarihe geçecek bir dayanışmaya imza atıldı.
Turkuvaz Medya Merkezi'nden gerçekleştirilen "Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını" yurtiçi ve dışından ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapıldı.
BAĞIŞ 115 MİLYARI GEÇTİ
Dünyaya örnek olan kampanyada, depremzedeler için tam 115 milyar 146 milyon 528 bin Türk Lirası toplandı.
'50 MİLYARLIK BAĞIŞ' KARMAŞASI GÜNDEM OLDU
Bağış kampanyasına 50 bin TL'lik bağış yapan Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras miktar 50 milyar TL olarak anlaşılınca gündem oldu.
HAMİT DURAS'TAN AÇIKLAMA
"Türkiye Tek Yürek" kampanyasına yaptığı bağışla gündeme gelen Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras değerlendirmelerde bulundu.
Duras, deprem bölgesinde vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar dilediğini söyledi.