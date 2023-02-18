'50 milyar TL'lik bağış' olayıyla gündem olmuştu! Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras'tan bir açıklama daha

"Türkiye Tek Yürek" kampanyasına destek olmak üzere televizyon ekranlarına telefon açtığını belirten Duras, "Telefonlardan ulaşım sağlayamayınca Mustafa Karataş hocamı telefonundan aradım. Hocam telefonumu açtı. "50 milyar bağışlıyorum" dedim hocama. Hocam şu an canlı yayındasın dedi o an spikerlere seslendi. "Komşum Hamit Duras 50 milyar bağışlıyor" diye söyledi. Telefon kapandıktan sonra benim telefonumu çok fazla sayıda insan aradı. Arayanlar beni uyardılar." dedi.

Duras, daha sonra Mustafa Karataş hocayı arayarak gerekli düzeltmeyi yaptığını vurgulayarak, "Mustafa hocam yayından çıkmıştı. Acun bey programa devam ediyordu. Mustafa hocam rejiyi uyaracağını söyledi. Acun Ilıcalı bu rakamı 50 milyon TL olarak söylemiş. Telefonlarımız gece 2-3'lere kadar susmadı. Sadece benim değil oğullarımın da telefonu çaldı. Daha sonra Facebook ve Twitter'da bizim ismimiz geçmeye başladı reklam yapıyoruz diye. Bizim böyle bir reklama ihtiyacımız yok. Allah rızası için bir yardım yaptık." şeklinde konuştu.