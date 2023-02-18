Asrın felaketinin ardından ekonomide yeni tedbirler: İşçi maaşı devletten

Bir yandan buradaki vatandaşlarımızı başta barınma olmak üzere birçok sorununun çözümü için devlet kurumları ve özel sektör desteklerini sürdürürken bir yandan da mevzuatla ilgili düzenlemeler yapılarak depremzedelerin bundan sonraki hayatlarını kolaylaştırıcı tedbirler alınıyor.