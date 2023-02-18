Asrın felaketinin ardından ekonomide yeni tedbirler: İşçi maaşı devletten
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaraların sarılması için devlet; afetzedelerin hayatını kolaylaştırıracak ve ekonomilerini güçlendirecek tedbirler almaya devam ediyor. Pandemide olduğu gibi geçici madde ile kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izne ödenek depremzedeler için de devreye girecek. İşçiler brüt maaşlarının yüzde 60'ı kadar maaş alacak.
18.02.2023 10:26 - Son Güncelleme: 18.02.2023 10:26
Bir yandan buradaki vatandaşlarımızı başta barınma olmak üzere birçok sorununun çözümü için devlet kurumları ve özel sektör desteklerini sürdürürken bir yandan da mevzuatla ilgili düzenlemeler yapılarak depremzedelerin bundan sonraki hayatlarını kolaylaştırıcı tedbirler alınıyor.