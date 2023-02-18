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Asrın felaketinin ardından ekonomide yeni tedbirler: İşçi maaşı devletten

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaraların sarılması için devlet; afetzedelerin hayatını kolaylaştırıracak ve ekonomilerini güçlendirecek tedbirler almaya devam ediyor. Pandemide olduğu gibi geçici madde ile kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izne ödenek depremzedeler için de devreye girecek. İşçiler brüt maaşlarının yüzde 60'ı kadar maaş alacak.

18.02.2023 10:26 - Son Güncelleme: 18.02.2023 10:26
Asrın felaketinin ardından ekonomide yeni tedbirler: İşçi maaşı devletten

Türkiye asrın felaketini yaşayan 11 ilimizde yaraları sarmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Asrın felaketinin ardından ekonomide yeni tedbirler: İşçi maaşı devletten

Bir yandan buradaki vatandaşlarımızı başta barınma olmak üzere birçok sorununun çözümü için devlet kurumları ve özel sektör desteklerini sürdürürken bir yandan da mevzuatla ilgili düzenlemeler yapılarak depremzedelerin bundan sonraki hayatlarını kolaylaştırıcı tedbirler alınıyor.

Asrın felaketinin ardından ekonomide yeni tedbirler: İşçi maaşı devletten

Benzer uygulamalar olağanüstü ohal ilan edilen 11 ilimiz için de uygulanacak.

Asrın felaketinin ardından ekonomide yeni tedbirler: İşçi maaşı devletten

Buna göre bu illerde bulunan depremzedeler işyerleri de kapandığı için maaşlarını devletten alacak.

Asrın felaketinin ardından ekonomide yeni tedbirler: İşçi maaşı devletten

Ayrıca ücretsiz izinde sayılacak depremzedelere nakdi ücret desteği de sağlanacak.

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