Kahramanmaraşlı depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz altından 72 saat sonra çıkarılan Ahmet Erol Yılmaz (43), AFAD ekibi ile arasındaki gündem olan diyaloğu ile enkazda yaşadıklarını anlattı.
ENKAZ ALTINDAN KURTARILAN
Doğal ve samimi haliyle herkesi gülümseten 'Ahmet Abi', sert tepkisi için önceleri üzülse de bu zor günlerde gülümsetebildiği için mutlu.
NELER ATLATMIŞ NELER
Hatay İskenderun'da aşçı olarak çalıştığı iş hanında depreme yakalanan Ahmet Abi, Sabiha Gökçen Havalimanı HEAŞ Acil Sağlık Biriminden Sağlık Personeli Bayram İnce'nin (34) enkaz altındaki desteği ve AFAD arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılıp Mersin Tarsus Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Beton blok altında kalan sol ayak parmakları başarılı bir operasyonla ampute edilen 'Ahmet Abi'nin genel sağlık durumu iyiye gidiyor.
Daha önce geçirdiği 3 ağır trafik kazası ve 9 kurşun aldığı silahlı saldırıdan da sağ kurtulan Ahmet Erol Yılmaz, Sabah'a yaptığı açıklamada"Öncelikle öldürmeyen Allah, öldürmüyor. Sonrası soğukkanlılık" dedi.