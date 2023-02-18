"Şuan en büyük destekçim... Göçükte tanıştık, sohbet ettik ama sağlıkçı gibi değil kardeş gibi. Sık sık arayıp sağlık durumumu soruyor. Artık kızdım. 'Bayram artık beni bırak. Benimle buradaki doktorlar ilgileniyor. Onlara da çok güveniyorum. Sen sana ihtiyacı olanlara dön' dedim. Hem de öyle burada çok iyi ilgileniyorlar. Doktorlarıma, devletime ve milletime, herkese çok teşekkür ediyorum."

Ahmet Abi'nin Antalya'dan gelen yeğeni Hatice Yetek, "Çok korktuk ama doktorlarımız sağ olsunlar. Bacağını kurtardılar. Sadece parmakları ampute oldu, muhtemelen proteze bile ihtiyacı olmayacak. İlgilenen herkese çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.