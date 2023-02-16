"50 milyar TL" bağışla gündem olan galerici ilk kez konuştu miktarı iki katına çıkardı! "Merkez Bankası'nı da geçtin"

"GÖNÜL İSTER Kİ 50 MİLYAR TL'MİZ OLSUN Kİ BAĞIŞLAYALIM"

Hamit Duras ve dükkanda çalışan oğlu Hüseyin Duras yaşananlardan sonra telefonlarının hiç susmadığını belirtti. Hamit Duras, "Bazı insanlar arayıp tebrik ediyor, bazıları ise tepki gösteriyor. Yine söylüyorum, benim bağışım 50 bin TL. Gönül ister ki 50 milyar TL'miz olsun ki bağışlayalım. Benim 9 yaşında Elif isimli bir torunum var, beni çok etkiledi. Annesi hırka örmüş, kendisi de kaşkol örmüş. Annesine, 'Bir ip daha alın ben yine öreceğim, depremzedelere göndereceğim' demiş. Babasına göndermek istediklerini ve kumbarasını da vermiş, buna çok duygulandım, bağış yaptım. Bir çocuk bunu yapıyorsa, biz niye yapmayalım dedim" diye konuştu.