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    • Haberler
    • 18.02.2023 16:50
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    • 18.02.2023 16:50
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    Hatay'da 278'inci saatte enkazdan çıkartılan Hakan Yasinoğlu Mersin'de tedaviye alındı | Sağlık durumu nasıl?

    Hatay'da, depremde yıkılan Tolga Apartmanı'nın enkazında kalan ve 278 saat sonra sağ olarak çıkarılan Hakan Yasinoğlu (45), sevk edildiği Mersin Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    278. saatte kurtarılmıştı! Sağlık durumu nasıl?

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesindeki Tolga Apartmanı da yıkıldı. Bayrampaşa Polis Arama Kurtarma (PAK), Polis Özel Harekat ve AFAD ekipleri, depremin 278'inci saatinde apartmanın enkazında kalan Hakan Yasinoğlu'na ulaştı.

    278. SAATTE KURTARILDI | VİDEO İZLE

    Yasinoğlu, ekiplerce yapılan titiz çalışmanın ardından sağ çıkarıldı. Alkışlar eşliğinde taşındığı ambulansla hastaneye kaldırılan Yasinoğlu, buradan da Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.


    "AKCİĞER YARALANMASI SÖZ KONUSU"
    Hastaya ilk müdahaleyi yapan acil tıp uzmanı Doç. Dr. Tamer Çolak, "Hastanın bacaklarında yaralanmalar var. Aynı zamanda akciğer yaralanması söz konusu. Kritik bir durumda şu an. Ekibimizle birlikte sağlıklarına kavuşmaları için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

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    Haberler Haberler Hatay'da 278'inci saatte enkazdan çıkartılan Hakan Yasinoğlu Mersin'de tedaviye alındı | Sağlık durumu nasıl?
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