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    • Yaşam
    • 17.02.2023 09:10
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    • 17.02.2023 09:33
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    Ertuğrul Gazi tek başına karşıladı! Deprem sonrası doğal gaz sisteminin devamını sağladı

    Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 10 ilde yıkım yaşanırken devlet ve millet el ele vererek yaraları sarıyor. Felaket sonrası bölgede enerji ihtiyacı yaşanırken Türkiye'nin depolama ve gazlaştırma (FSRU) gemisi Ertuğrul Gazi, deprem nedeniyle hasar gören hatların yeniden devreye alınma sürecinde sistemin devamlılığını sağladı. Öte yandan Ertuğrul Gazi bugüne kadar enerji arz güvenliğine 3,2 milyar metreküplük katkıda bulundu

    AJANSLAR
    Ertuğrul Gazi tek başına karşıladı!

    Türk Bayraklı ilk yüzer depolama ve gazlaştırma (FSRU) gemisi Ertuğrul Gazi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hasar gören hatların yeniden devreye alınması sürecinde gaz ihtiyacını karşılamak için tam kapasite çalıştı.

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından doğal gaz iletim hatlarında meydana gelen hasarın giderilmesi için Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ekipleri çalışma yaptı.

    ERTUĞRUL GAZİ DEPREM BÖLGESİ İÇİN DEVREYE GİRDİ
    Hatay'daki Dörtyol Terminali'nde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) depolama ve gazlaştırma hizmeti veren Ertuğrul Gazi FSRU gemisi de gerekli kontroller yapıldıktan sonra devreye alındı.

    DEVAMLILIĞI SAĞLADI
    Ertuğrul Gazi, deprem sonrası bölgenin tüm ihtiyacını günlük maksimum gazlaştırma kapasitesi olan 28 milyon metreküplük gazlaştırma yaparak tek başına karşıladı. Ertuğrul Gazi, deprem nedeniyle hasar gören hatların yeniden devreye alınma sürecinde sistemin devamlılığını sağladı.

    ERTUĞRUL GAZİ ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNE 3,2 MİLYAR METREKÜPLÜK KATKIDA BULUNDU
    Ertuğrul Gazi FSRU Gemisi, devreye alındığı 25 Haziran 2021'den bugüne kadar Türkiye'nin doğal gaz iletim sistemine 3,2 milyar metreküplük katkıda bulundu.

        Uzunluğu 295 metre, yüksekliği 63 metre, büyüklüğü yaklaşık 3 futbol sahası kadar olan gemi, tek başına kış aylarında Türkiye'nin günlük doğal gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 10'unu karşılayabiliyor.

        Kendi sınıfında, dünyanın önde gelen sayılı gemileri arasında yer alan Ertuğrul Gazi, 110 milyon metreküp depolama ve 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip.

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