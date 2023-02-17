Ertuğrul Gazi tek başına karşıladı! Deprem sonrası doğal gaz sisteminin devamını sağladı

Türk Bayraklı ilk yüzer depolama ve gazlaştırma (FSRU) gemisi Ertuğrul Gazi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hasar gören hatların yeniden devreye alınması sürecinde gaz ihtiyacını karşılamak için tam kapasite çalıştı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından doğal gaz iletim hatlarında meydana gelen hasarın giderilmesi için Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ekipleri çalışma yaptı.

ERTUĞRUL GAZİ DEPREM BÖLGESİ İÇİN DEVREYE GİRDİ

Hatay'daki Dörtyol Terminali'nde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) depolama ve gazlaştırma hizmeti veren Ertuğrul Gazi FSRU gemisi de gerekli kontroller yapıldıktan sonra devreye alındı.