Ertuğrul Gazi tek başına karşıladı! Deprem sonrası doğal gaz sisteminin devamını sağladı

Türk Bayraklı ilk yüzer depolama ve gazlaştırma (FSRU) gemisi Ertuğrul Gazi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hasar gören hatların yeniden devreye alınması sürecinde gaz ihtiyacını karşılamak için tam kapasite çalıştı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından doğal gaz iletim hatlarında meydana gelen hasarın giderilmesi için Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ekipleri çalışma yaptı.
ERTUĞRUL GAZİ DEPREM BÖLGESİ İÇİN DEVREYE GİRDİ
Hatay'daki Dörtyol Terminali'nde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) depolama ve gazlaştırma hizmeti veren Ertuğrul Gazi FSRU gemisi de gerekli kontroller yapıldıktan sonra devreye alındı.
DEVAMLILIĞI SAĞLADI
Ertuğrul Gazi, deprem sonrası bölgenin tüm ihtiyacını günlük maksimum gazlaştırma kapasitesi olan 28 milyon metreküplük gazlaştırma yaparak tek başına karşıladı. Ertuğrul Gazi, deprem nedeniyle hasar gören hatların yeniden devreye alınma sürecinde sistemin devamlılığını sağladı.
ERTUĞRUL GAZİ ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNE 3,2 MİLYAR METREKÜPLÜK KATKIDA BULUNDU
Ertuğrul Gazi FSRU Gemisi, devreye alındığı 25 Haziran 2021'den bugüne kadar Türkiye'nin doğal gaz iletim sistemine 3,2 milyar metreküplük katkıda bulundu.