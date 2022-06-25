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    • Ekonomi
    • 26.06.2022 06:21
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    • 26.06.2022 06:34
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    Enerjiye Ertuğrul Gazi dopingi! İstanbul'un 6 aylık ihtiyacına denk geliyor

    Geçtiğimiz yıl Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alınan Türkiye'nin ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) gemisi Ertuğrul Gazi, bir yıl boyunca doğalgaz arzı için çok önemli çalışmalar yaptı. Gemi ile 1 yılda 24 kez LNG transferi gerçekleştirilirken, 2,1 milyar metreküp doğalgaz ulusal sisteme aktarıldı. Bu sayı İstanbul'daki konutların 6 aylık ihtiyacına denk geliyor.

    Enerjiye Ertuğrul Gazi dopingi

    Ertuğrul Gazi'nin 1 yıllık performansı, İstanbul'daki konutların 6 aylık, Ankara'daki konutların 1 yıllık, İzmir'deki konutların ise 3 yıllık tüketiminin karşılanması anlamına geliyor. Türkiye son yıllarda, doğalgaz arz güvenliği için ciddi yatırımları hayata geçirdi.

    KAPASİTE ARTIRILDI
    Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından atılan adımlarla doğalgaz giriş kapasiteleri yükseltildi. Doğalgaz giriş kapasitelerini artırmanın yanında depolama alanında da yatırımlar hız kesmedi. Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama ve Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama tesislerinde de kapasiteler artırıldı. Depoların daha fazla gaz depolaması için çalışmalar da devam ediyor.

    SİVAS'TA PETROL UMUDU
    Sivas ve çevresinde 70'li yıllarda yabancı mühendislerin başkanlık yaptığı sondaj çalışmalarında petrol bulundu. Petrol bulunan üç kuyu da "yetersiz" denilerek betonla kapatıldı. Sivas'ta 60'lı yıllardan günümüze kadar mesleğini sürdüren duayen gazeteci Sirer Doğan, 70'li yıllara dair Türkiye'de petrol gerçeğini tartışmaya açacak önemli bilgileri gün yüzüne çıkardı.

        Sirer Doğan, üzeri betonla örtülen kuyularda petrol olduğuna inandığını belirterek şunları söyledi: Ama teknolojinin gelişmesi, zamanın geçmesi, petrol oluşumu göz önünde alınırsa bu kuyular tekrar denendiğinde iyi neticeler alınacağına inanıyorum. Devletimizin bu konuda çalışma yapmasını bekliyorum. Bu projenin ülkede büyük faydası olacağına inanıyorum.

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        Haberler Ekonomi Enerjiye Ertuğrul Gazi dopingi! İstanbul'un 6 aylık ihtiyacına denk geliyor
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