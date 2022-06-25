Enerjiye Ertuğrul Gazi dopingi! İstanbul'un 6 aylık ihtiyacına denk geliyor

KAPASİTE ARTIRILDI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından atılan adımlarla doğalgaz giriş kapasiteleri yükseltildi. Doğalgaz giriş kapasitelerini artırmanın yanında depolama alanında da yatırımlar hız kesmedi. Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama ve Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama tesislerinde de kapasiteler artırıldı. Depoların daha fazla gaz depolaması için çalışmalar da devam ediyor.