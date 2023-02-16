Depremin 258. saatinde Kahramanmaraş’taki enkazdan bir kadın sağ olarak kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde geride kalan 11 günde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. 10 ilde ağır hasara yol açan depremlerde çok sayıda bina yıkılırken, arama kurtarma çalışmaları enkazlarda fedakarca çalışmaya devam ediyor.
258. SAATTE KURTARILDI
Enkazdan çıkarılan her bir canlı vatandaş, umutlarımızı biraz daha artırırken, bir mucize daha gerçekleşti. Depremde yerle bir olan Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nde çalışmalarını yoğunlaştıran arama kurtarma ekipleri, herkesi sevince boğdu. Günlerdir kurtarılmayı bekleyen Neslihan Kılıç, depremin 258. saatinde sağ olarak kurtarıldı.