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    • Yaşam
    • 16.02.2023 21:50
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    • 16.02.2023 22:15
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    Depremin 258. saatinde Kahramanmaraş’taki enkazdan bir kadın sağ olarak kurtarıldı

    Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nde çalışmalarını yoğunlaştıran arama kurtarma ekipleri, herkesi sevince boğdu. Günlerdir kurtarılmayı bekleyen Neslihan Kılıç, depremin 258. saatinde sağ olarak kurtarıldı.

    258. saatte mucize

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde geride kalan 11 günde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. 10 ilde ağır hasara yol açan depremlerde çok sayıda bina yıkılırken, arama kurtarma çalışmaları enkazlarda fedakarca çalışmaya devam ediyor.



    258. SAATTE KURTARILDI
    Enkazdan çıkarılan her bir canlı vatandaş, umutlarımızı biraz daha artırırken, bir mucize daha gerçekleşti. Depremde yerle bir olan Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nde çalışmalarını yoğunlaştıran arama kurtarma ekipleri, herkesi sevince boğdu. Günlerdir kurtarılmayı bekleyen Neslihan Kılıç, depremin 258. saatinde sağ olarak kurtarıldı.

    HASTANEYE KALDIRILDI
    Ekipler büyük sevinç yaşarken, dakikalarca alkışlandı. İlk müdahalesi enkaz başında yapılan Kılıç, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam Depremin 258. saatinde Kahramanmaraş’taki enkazdan bir kadın sağ olarak kurtarıldı
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