Depremin 258. saatinde Kahramanmaraş’taki enkazdan bir kadın sağ olarak kurtarıldı





258. SAATTE KURTARILDI

Enkazdan çıkarılan her bir canlı vatandaş, umutlarımızı biraz daha artırırken, bir mucize daha gerçekleşti. Depremde yerle bir olan Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nde çalışmalarını yoğunlaştıran arama kurtarma ekipleri, herkesi sevince boğdu. Günlerdir kurtarılmayı bekleyen Neslihan Kılıç, depremin 258. saatinde sağ olarak kurtarıldı.