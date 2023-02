Yok böyle acı! 202 saat enkazda kaldılar

afeti, yaktı yıktı. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem, geride dağ gibi bir acı bıraktı. Arama kurtarma ekipleri, her enkazın altında bir ses bir nefes aradı. 9. günde ise Muharrem- Hidayet Polat çiftine ulaştı. Evlerinde depreme yakalanan çift, 202. saatte beton blokların arasından kurtarıldı. Enkazdan yürüyerek çıkan çift, buruk bir mutluluk yaşadı.Çünkü ailenin 3 evladı da ne yazık ki kurtarılamadı. Tedavi altına alınan Muharrem Polat , eşiyle birlikte vazelin yiyerek hayatta kaldığını açıkladı. Enkaz altındaki saatleri dakikaları ise şöyle anlattı: Depremin ilk günü telefonu kaybettim. İşe gitmek için alarmımı 08.45'e kurmuştum. Alarm çalınca, telefon yatağın altına girmiş, yatak zemine oturmuştu. Yatağı kaldırıp telefonu aldık. Onun ışığıyla idare ettik. Ne yazık ki deprem anında 2 evladımı kaybettim. 6 aylık Muhammet Alparslan 'ı yaşatmak için çok uğraştım. Enkaz altında hiçbir şey yemedik. Sadece vazelin buldum, biraz vazelin yedik. Muhammet'i ağzımdan çıkardığım tükürükle beslemeye çalışıyordum, eşimin artık sütü gelmiyordu.Ancak beşinci gün o da dayanamadı. Baktım, kalbi ve nabzı atmıyordu.altında 7. gün kar suyuna ulaştık. Tuğlalara bir baktım, ıslak. Kırdım. Baktım su çıktı. Allah bize böyle bir hidayet gösterdi. Buradan çıktığım zaman eşimle birlikte sadece Allah yolunda, dergahta çalışacağım. İş de yapmayacağım. Ben 32 yaşındayım, utanıyorum tüm Türkiye duysun isterse. Kuran'ı Kerim öğrenmemek çok büyük ayıp, orada dualarla ayakta durduk.restoran işleten Dilay Ceviz (33), Kahramanmaraş depreminden etkilenen insanlar için yardım malzemeleri topladı. Arkadaşlarıyla birlikte 4 araca yükleyip afetzedelere ulaştırmak üzere yola çıktı. Ancak İzmir'e dönüş yolunda içinde olduğu kamyonet, Uşak'ta tarlaya yuvarlandı. Kurtarılamadı. Araçtaki 2 arkadaşı Serhat K. (45) ve Mustafa S. (39) ise yaralandıGölcük'te yaşayan Beşir Derneği Doğu Marmara Bölge Müdürü Metin Doruklu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları için hemen bölgeye koştu. Enkaz altından pek çok kişiye yeniden can oldu. Günlerdir bölgede kurtarma çalışmalarına katılarak, hayat kurtarmanın mutluluğunu yaşayan Metin Doruklu, çalışmalar sırasında çok yoruldu. Kalp krizi geçirerek can verdi. Birçok yardım çalışmasında yer alan Doruklu'nun hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yarattı.depremlerdeMalatya'da bin 384kişi hayatını kaybetti,6 bin 444 kişi yaralandı.Hastanede otopsi işlemitamamlanan cenazeler,nakil araçları ile ŞehirMezarlığı'na getirilipdefin yapıldı. Tek tek kılınannamaz sonrası dualarlauğurlandı. İşlemlerinhızlı yapılabilmesi ve karışıklığınönlenmesi içinmezar taşlarına isim yerinenumara verildi. Hayatınıkaybedenlerin mezartaşlarına yakınları tarafındanson giydikleri, bebekkıyafeti, battaniyesi, gelinduvağı, asker üniforması,baş örtüsü, atkı ve beregibi giysilerin asılmasıyürek dağladı.