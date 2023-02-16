Kahramanmaraş depremi köyü kağıt gibi ikiye böldü! Yarık yüzlerce metre ilerledi

Neyin ne olduğunu anlamadık. Öyle bir sarsıntı yaşadık ki anlatamam. 3 şekilde oldu, önce sağa sola salladı, sonra öne arkaya, daha sonra olduğu yerde zıplatan bir depremdi. Çok değişik bir şeydi. Dışarıya kendimizi attığımız zaman hala devam ediyordu.