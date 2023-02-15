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    • Yaşam
    • 15.02.2023 09:47
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    • 15.02.2023 10:03
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    Maraş depremi Gaziantep'te köyü ortadan ikiye böldü! Depremin 10'uncu gününde dehşete düşüren kare

    Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 deprem bölgede büyükbir yıkıma neden olurken, oluşan fay kırığı da görenleri adeta dehşete düşürdü. Kilometrelerce uzunluktaki fay kırıkları bölgeden gelen fotoğraflarla görüntülendi. Fay, Gaziantep'teki Gökçedere köyünü de adeta ortadan ikiye böldü.

    DHA
    Deprem köyü ortadan ikiye böldü

    Gaziantep Nurdağı'na bağlı Gökçedere köyünde depremde fayın yarattığı kırılma yarıklara neden oldu. Metrelerce uzunluktaki fay kırığının neden olduğu yarıklar havadan görüntülendi. Gökçedere köyünde yaşayan Nuri Cihan, "Yarıklar deprem sabahı oluştu. Deprem başlayınca kıyamet kopuyor sandık. Yarıklar biraz daha açıktı, yağmur yağıyordu, zamanla artçı depremler olunca kapanmaya başladı" dedi.



    Kahramanmaraş depremlerinin köylere verdiği hasar, havadan görüntülerle ortaya çıktı. Gaziantep Nurdağı'nda Gökçedere köyünde evlerin ve yolların yanısıra mezarlıkta da yarıklar oluştuğu görüldü. Fay kırıkları mezarlıkta yarıklara, bazı mezarlarda hasara ve taşların da parçalanmasına neden oldu. Köylülerin evlerini boşaltırken, mezarlıktaki hasarı da kendi imkanlarıyla düzenlemeye çalıştığı görüldü.

    "ELİMİZDEN GELDİĞİNCE DÜZELTMEYE ÇALIŞTIK"
    Gökçedere köyünde doğup büyüdüğünü belirten Nuri Cihan, köylülerin traktör ve kepçeyle açılan yolları kapatmaya çalıştıklarını anlattı. Cihan, "Yarıklar deprem sabahı oluştu. Deprem başlayınca kıyamet kopuyor sandık. Çocuklarla birlikte dışarı çıkmaya çalıştık. Yan komşuyu, ağabeyimi çıkardık. Döndüğümüzde amcamın oğlunun evinin yıkıldığını gördük.

        Bir taraftan yağmur yağıyordu, ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Deprem olduğunu anlayınca, enkaz altında kalanları çıkarmaya çalıştık. 3-4 saat sonra vatandaş ayaklandı. Birlikte cenazeleri çıkardık. Yardım konusunda ilk gün zor, zaten kimse ulaşamazdı. Herkes kendi derdine düşmüştü. Sonra mezarları gördük.

        Allah herkese yardım etsin. Yapacağımız bir şey yok, doğal bir afet. Devlet yardım etmeye çalıştı, hiçbir şeye kabahat bulmamak lazım. Kabahatin hepsi bizim gibi vatandaştadır. Herkes kendi imkanıyla kimi traktörünü kimi kepçesini getirdi.

        Bu yol çökmüştü buranın trafiği açıldı. Elimizden geldiğince mezarları da düzeltmeye çalıştık. Yarıklar biraz daha açıktı, yağmur yağıyordu, zamanla artçı depremler olunca kapanmaya başladı" dedi.

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        Haberler Yaşam Maraş depremi Gaziantep'te köyü ortadan ikiye böldü! Depremin 10'uncu gününde dehşete düşüren kare
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