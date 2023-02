Bartın'daki maden faciasından yaralı kurtuldu depremde yardıma koştu

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden faciasından yaralı kurtulup, yıkıcı depremden sonra Kahramanmaraş'taki arama-kurtarma çalışmalarına katılan işçi Umut Güneş (29), "Eğer burada kalsaydım, vicdan azabı çekerdim. Çünkü ne olup ne bittiğini bilen bir insanım, ailelerin nasıl perişan olabildiğini biliyoruz. Vicdanım artık rahat, kafama yastığa gönül rahatlığı ile koyuyorum. Allah, bir daha böyle afet göstermesin" dedi.



Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde 14 Ekim 2022'de yaşanan maden faciasında 42 işçi yaşamını yitirdi. Yaralanıp, 5 gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olan Umut Güneş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gönüllü olarak bölgeye gidip, arama-kurtarma çalışmalarına katıldı. Bir hafta boyunca Kahramanmaraş'ta ekiplerle çalışan Güneş, çok sayıda kişinin enkaz altından kurtarılmasına yardımcı oldu. Bartın'a dönen evli, 1 çocuk babası Güneş, çağrılmaları halinde yeniden gitmeye hazır olduğunu söyledi.



'HERKES GÖNÜLLÜ OLARAK GİTMEK İSTEDİ'

Umut Güneş, "İş yerine gittiğimizde 'Deprem bölgesine gönüllü gitmek isteyen var mı?' dediler, hemen ismimizi yazdırdık. İlk giden ekipte bizi göndermediler. Ertesi gün ikinci ekiple birlikte Kahramanmaraş'a gittik. Gittiğimiz gün, hemen arama- kurtarma çalışmalarına katıldık. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşarak, bulundukları yerden çıkardık. Gittiğimizde madendeki kaza aklıma geldi. 'Canlar yanmasın' diye canla başla çalıştık. 'İnsanlar acı çekmesin' istedik. İlk 48 saatlik çalışma zarfında 1-2 saat uyuyabildik; canlı çıkanlara yardımcı olmaya çalıştık. Mutluyuz, elimizden geleni en iyisi yaptık. Her zaman da çağırırlarsa yine gideriz. Yeni faciadan çıktığımız için, herkes gönüllü olarak gitmek istedi" dedi.



Maden faciası sırasında eksi 300 kotunda bulunduğunu söyleyen Güneş, "Korkmamamız için 'Deprem oldu' demişlerdi; sonra bir şekilde yukarıya çıkartıldık. Hastanede tedavimizi olduktan sonra taburcu olduk. O gün Amasra'da şehit olsaydık, depremde insan kurtarmaya gidemeyecektik. Bize nasipmiş, tabii benim tedavi sürecimde uzun süre hafızamı kaybettim. Uyandıktan sonra yeniden madene gidip, arkadaşlarımızı kurtarmak istedim" diye konuştu.



'BURADA KALSAYDIM, VİCDAN AZABI ÇEKERDİM'

Deprem bölgesine gönüllü olarak gitmek için ilk gün ismini yazdırdığını anlatan Güneş, "Sonra benim ismimi sildirmişler; amirlerim, 'Sen gitme, yeni kazadan kurtuldun' dedi. Fakat, 'Ben yine de gideceğim' dedim. Sağ olsunlar beni kırmadılar, gönderdiler. Eğer burada kalsaydım, vicdan azabı çekerdim. Çünkü ne olup ne bittiğini bilen bir insanım, ailelerin nasıl perişan olabildiğini biliyoruz. Vicdanım artık rahat, kafama yastığa gönül rahatlığı ile koyuyorum. Allah bir daha böyle afet göstermesin. Fakat olursa da her zaman göreve ve canları kurtarmaya hazırız" dedi.



Güneş, arama-kurtarma çalışmalarında kendisinin en çok etkilediği olayı ise şöyle anlattı: "Çalışmaları sırasında beni çok etkileyen bir an oldu; bir mahalleye gittik, bütün ekipler vardı. Kazı sırasında bir baba ile kızını buldum. Kızında bir şey yoktu, baba da yaralıydı. Baba, kızını korumaya çalışmış, o beni çok üzdü ve çok yaraladı."



Maden faciasında Umut Güneş ile birlikte yaralanan Burak Sümertaş, Sezgin Aytaç, Tanju Korkmaz, Kemal Berberoğlu ve Sezgin Çelen'in de gönüllü olarak deprem bölgesine gittikleri belirtildi.

