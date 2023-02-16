Mülk Allah'ındır! 3 evladını yitiren depremzede Osman Demirel'den ders niteliğinde sözler: "Açgözlülüğümüzün ve hırsımızın kurbanı olduk"





''AÇGÖZLÜLÜĞÜMÜZÜN VE HIRSIMIZIN KURBANI OLDUK''

NTV ekranlarında büyük felaketi, ''Açgözlülüğümüzün ve hırsımızın kurbanı olduk'' şeklinde ifade eden Demirel şu ifadeleri kullandı;



1 lira etmeyecek evlere 3-5 lira isteyerekten insanları zor duruma soktuk, gücü yetmeyecek hale getirdik. Evlerimizin değeri 1 milyon bile etmezken biz 5 milyon istemeye başladık, 3 milyon istemeye başladık. Bundan dolayı da açgözlülüğümüzün kurbanı olduk.



"RABBİM MÜLKÜN SAHİBİNİN KENDİSİ OLDUĞUNU HATIRLATTI"

Rabbim mülkün sahibinin kendisi olduğunu bizlere hatırlattı. "Siz şükürsüzlüğünüzün ve açgözlülüğünüzün kurbanı oldunuz" dedi.



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