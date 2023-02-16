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    • Yaşam
    • 16.02.2023 19:27
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    • 16.02.2023 19:36
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    Mülk Allah'ındır! 3 evladını yitiren depremzede Osman Demirel'den ders niteliğinde sözler: "Açgözlülüğümüzün ve hırsımızın kurbanı olduk"

    7,7 ve 7,6'lık depremler sonrası Türkiye yaralarını sarıyor. Asrın deprem felaketi, yürek burkan hikayeleri de beraberinde getirdi. Hatay'ın Belen ilçesinde 3 evladını deprem felaketinde kaybeden Osman Demirel sarf ettiği sözler ise ders niteliğindeydi. Demirel, "1 milyon etmeyen evlere 5 milyon istedik, insanları zora soktuk, açgözlülüğümüzün kurbanı olduk" dedi. Acılı baba "Rabbim mülkün sahibinin kendisi olduğunu bizlere hatırlattı" şeklinde konuştu.

    takvim.com.tr
    3 evladını yitiren depremzededen ders niteliğinde sözler

    Türkiye 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce insanımız yaşamını yitirdi.



    Felaket sonrası devlet ve millet el ele verdi. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş, olmak üzere Hatay, Malatya, Adıyaman ve yıkımın görüldüğü diğer illerde yaralar sarılıyor.



    Asrın felaketi, yürek burkan hikayeleri de beraberinde getirdi.

    Hatay'ın Belen ilçesinde yaşayan Demirel ailesi, depreme Hisar Apartmanı'nda yakalandı.


    Sümeyye Demirel (21)


    Baba Osman Demirel gece mesaisinde olduğu için enkaz altında kalmaktan kurtuldu. Eşini de kendi imkanlarıyla yıkıntılar arasından çıkarmayı başardı. Ancak Sümeyye Demirel (21), Abdülbaki Demirel (15) ve Abdürrahim Demirel (10) kurtulamadı.


    , Abdülbaki Demirel (15)

    3 evladını deprem felaketinde kaybeden acılı babanın metanetli bir duruş sergileyerek sarf ettiği sözler ise ders niteliğindeydi.


    Abdürrahim Demirel (10)



        ''AÇGÖZLÜLÜĞÜMÜZÜN VE HIRSIMIZIN KURBANI OLDUK''
        NTV ekranlarında büyük felaketi, ''Açgözlülüğümüzün ve hırsımızın kurbanı olduk'' şeklinde ifade eden Demirel şu ifadeleri kullandı;

        1 lira etmeyecek evlere 3-5 lira isteyerekten insanları zor duruma soktuk, gücü yetmeyecek hale getirdik. Evlerimizin değeri 1 milyon bile etmezken biz 5 milyon istemeye başladık, 3 milyon istemeye başladık. Bundan dolayı da açgözlülüğümüzün kurbanı olduk.

        "RABBİM MÜLKÜN SAHİBİNİN KENDİSİ OLDUĞUNU HATIRLATTI"
        Rabbim mülkün sahibinin kendisi olduğunu bizlere hatırlattı. "Siz şükürsüzlüğünüzün ve açgözlülüğünüzün kurbanı oldunuz" dedi.

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        Haberler Yaşam Mülk Allah'ındır! 3 evladını yitiren depremzede Osman Demirel'den ders niteliğinde sözler: "Açgözlülüğümüzün ve hırsımızın kurbanı olduk"
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