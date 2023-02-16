Mülk Allah'ındır! 3 evladını yitiren depremzede Osman Demirel'den ders niteliğinde sözler: "Açgözlülüğümüzün ve hırsımızın kurbanı olduk"

Türkiye 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce insanımız yaşamını yitirdi.
Felaket sonrası devlet ve millet el ele verdi. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş, olmak üzere Hatay, Malatya, Adıyaman ve yıkımın görüldüğü diğer illerde yaralar sarılıyor.
Sümeyye Demirel (21)
Baba Osman Demirel gece mesaisinde olduğu için enkaz altında kalmaktan kurtuldu. Eşini de kendi imkanlarıyla yıkıntılar arasından çıkarmayı başardı. Ancak Sümeyye Demirel (21), Abdülbaki Demirel (15) ve Abdürrahim Demirel (10) kurtulamadı.
, Abdülbaki Demirel (15)
3 evladını deprem felaketinde kaybeden acılı babanın metanetli bir duruş sergileyerek sarf ettiği sözler ise ders niteliğindeydi.
Abdürrahim Demirel (10)