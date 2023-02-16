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İstanbul'un risk haritası! En yaşlı konutların bulunduğu ilçeler belirlendi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili derinden sarsan asrın felaketinin ardından gözler İstanbul'a çevrildi. Kuzey Anadolu Fay hattında meydana gelecek kırılmanın İstanbul'da şiddetli bir depreme neden olması bekleniyor. Olası felaket öncesi kentin konut stoku ve binaların yaşı mercek altında. 2000 öncesi inşa edilen binalar olası depremde bilançonun ağırlaşmasına neden olabilir. İşte ilçe ilçe İstanbul'un bina yaş ortalaması ve risk alanları...

takvim.com.tr
16.02.2023 19:31 - Son Güncelleme: 16.02.2023 19:31
İstanbul’un risk haritası! İşte ilçe ilçe en yaşlı konutların

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle 2020'de hazırlanan "İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi" megakentteki konut stokuna ilişkin verileri ortaya koyuyor.

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İstanbul’un risk haritası! İşte ilçe ilçe en yaşlı konutların

Söz konusu çalışmadan derlenen bilgiye göre, kentte 2000 ve öncesinde yapılmış bina sayısının 818 bin 339 olduğu görülüyor.

İstanbul’un risk haritası! İşte ilçe ilçe en yaşlı konutların

Söz konusu yapıların 555 bin adedinin 1980-2000 tarihli, 264 bininin ise 1980 öncesinde yapıldığı rapora yansımış durumda.

İstanbul’un risk haritası! İşte ilçe ilçe en yaşlı konutların

İstanbul'da 2000 ve öncesi binaların en çok olduğu ilçelerin başını 39 bin 786 ile Fatih çekiyor.

İstanbul’un risk haritası! İşte ilçe ilçe en yaşlı konutların

Bu binaların 31 bin 899'unun ise 1980'den öncesine ait olduğu biliniyor.

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