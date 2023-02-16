İstanbul'un risk haritası! En yaşlı konutların bulunduğu ilçeler belirlendi
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili derinden sarsan asrın felaketinin ardından gözler İstanbul'a çevrildi. Kuzey Anadolu Fay hattında meydana gelecek kırılmanın İstanbul'da şiddetli bir depreme neden olması bekleniyor. Olası felaket öncesi kentin konut stoku ve binaların yaşı mercek altında. 2000 öncesi inşa edilen binalar olası depremde bilançonun ağırlaşmasına neden olabilir. İşte ilçe ilçe İstanbul'un bina yaş ortalaması ve risk alanları...
16.02.2023 19:31 - Son Güncelleme: 16.02.2023 19:31
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle 2020'de hazırlanan "İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi" megakentteki konut stokuna ilişkin verileri ortaya koyuyor.