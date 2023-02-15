Ambulanstaki "Beni özele götürmeyin" sözleri yürekleri dağlamıştı! Enkazdan kurtulan Emine Doğu Adana Şehir Hastanesi'nde yaşadıklarını anlattı





"'BENİ ÖZELE GÖTÜRME DEDİM BURASI DA ÖZEL GİBİYMİŞ"

Sağlıkçılarla ambulanstaki konuşmaları hatırlatılan Emine Doğu, "Ambulansa bindirdiler, orada çocuk dedi ki 'seni Adana'ya götüreceğim' ben de dedim ki 'Bak oğlum benim durumum yok, beni özele götürme dedim'. Burası da özel gibiymiş. Çok sevindim çok memnun oldum. Devletimizden Allah razı olsun. Biz hiç böyle bir şey görmedik bilmiyorduk, hiç Antakya'dan çıkmadığımız için. Buradan çıkınca oğluma kavuşmak istiyorum. Kızımı kaybettim. Kızım Isparta'yı kazanmıştı. 35 yaşında KYK yurdunda yöneticiydi. Çalıştı, çabaladı ve kazandı valizini bile hazırlamıştı" dedi.

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