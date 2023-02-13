Enkazdan sağ çıkarılan Emine Doğu'dan 'beni özel hastaneye götürmeyin' talebi: Para alırlar benden... "Devlet her şeyi senin için ücretsiz yaptı"
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye tek yürek oldu. Devlet tüm imkanlarıyla sahaya çıkarken arama kurtarma çalışmaları da son sürat devam ediyor. Hatay'da bir binanın enkazından günler sonra kurtarılan 51 yaşındaki Emine Doğu'nun ifadeleri ise duyanları duygulandırdı. Emine Doğu'nun ambulansta Tekirdağ'dan gelen sağlık ekiplerine "Beni özel hastaneye götürmeyin." dediği belirtildi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası büyük bir mücadele ile sürdürülen kurtarma çalışmalarında mucizeler gerçekleşiyor.
ENKAZDAN GÜNLER SONRA KURTARILAN EMİNE DOĞU, DUYGULANDIRDI
Enkaz altından 138. saat sonra 19 yaşındaki oğlu Bekir Doğu ile kurtarılıp ambulansa alınan Emine Doğu'nun kullandığı ifadeler ise duyanları duygulandırdı.
Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Emine Doğu, "Param yok ne olur beni özel hastaneye götürmeyin" dedi.
DEVLET SENİN İÇİN HER ŞEYİ ÜCRETSİZ YAPTI
Emine Doğu'nun ifadeleri üzerine sağlık ekibinin "Emine abla devlet her şeyi senin için ücretsiz yaptı." dedi.
SEN MELEKSİN EMİNE ABLA
Bu ifadeler üzerine Tekirdağ sağlık ekibinden Acil Tıp Uzm.Orhan Eroğlu, "Sen cennetliksin. Kurban olayım beni özele götürme diyor. Param yok diyor. Para alırlar benden diyor. Ben sana kurban olurum ya. Bütün özelleri sana kurban ederim ya. Emine abla 28 yıl kayınpederine bakmış, kaynanasına bakmış özür dilerim. 8 yıl babasına bakmış. Melek melek, annesine de bakıyormuş kurban olurum ben sana. Ben seni böyle gördüm ya artık ölsem de gam yemem'" dedi.