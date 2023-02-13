Enkazdan sağ çıkarılan Emine Doğu'dan 'beni özel hastaneye götürmeyin' talebi: Para alırlar benden... "Devlet her şeyi senin için ücretsiz yaptı"

SEN MELEKSİN EMİNE ABLA

Bu ifadeler üzerine Tekirdağ sağlık ekibinden Acil Tıp Uzm.Orhan Eroğlu, "Sen cennetliksin. Kurban olayım beni özele götürme diyor. Param yok diyor. Para alırlar benden diyor. Ben sana kurban olurum ya. Bütün özelleri sana kurban ederim ya. Emine abla 28 yıl kayınpederine bakmış, kaynanasına bakmış özür dilerim. 8 yıl babasına bakmış. Melek melek, annesine de bakıyormuş kurban olurum ben sana. Ben seni böyle gördüm ya artık ölsem de gam yemem'" dedi.