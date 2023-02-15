İstanbul Maltepe'de yangın paniği! Bebek ve bakıcısı son anda kurtuldular

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Duman nedeniyle büyük panik yaşayan bina sakinleri dumandan etkilenmemek için balkonlarında bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Binanın en üst katında bulunan anneanne ve torunu ise itfaiye merdiveniyle aşağı indirildi.

"DUMANLAR İÇERİ GİRİYORDU."

İtfaiye merdiveniyle aşağı indirilen Gamze Kınacı, "Torunum vardı o çok korktu. Ben onu yatırıyordum. Eşim birden bağırdı çıkın diye. Kapı hiçbir şekilde açılmıyordu, dumanlar da içeri giriyordu. Bebek olduğu için çok korktum." dedi.