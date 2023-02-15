İstanbul Maltepe'de yangın paniği! Bebek ve bakıcısı son anda kurtuldular

Maltepe'de 5 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan 2 yaşındaki bebek ve bakıcısı son anda dışarı çıktı. Bina sakinleri yoğun duman nedeniyle panik yaşadı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Maltepe Altayçeşme Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın ikinci katında çıktı. Yangın sırasında evde olan 2 yaşındaki bebeğin bakıcısı dumanları fark edince bebeği alarak dışarı çıktı. Dumanlar kısa sürede bina boşluğunu kapladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Duman nedeniyle büyük panik yaşayan bina sakinleri dumandan etkilenmemek için balkonlarında bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Binanın en üst katında bulunan anneanne ve torunu ise itfaiye merdiveniyle aşağı indirildi.
"DUMANLAR İÇERİ GİRİYORDU."
İtfaiye merdiveniyle aşağı indirilen Gamze Kınacı, "Torunum vardı o çok korktu. Ben onu yatırıyordum. Eşim birden bağırdı çıkın diye. Kapı hiçbir şekilde açılmıyordu, dumanlar da içeri giriyordu. Bebek olduğu için çok korktum." dedi.