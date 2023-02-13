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    • Yaşam
    • 13.02.2023 17:27
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    • 13.02.2023 17:27
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    Türk Hava Yolları İstanbul'dan onarılan Hatay Havalimanı'na yolculu sefer düzenledi

    Son dakika haberleri... Türk Hava Yollarının (THY) onarılan Hatay Havalimanı'na İstanbul'dan yolcularıyla icra ettiği ilk seferi başarıyla tamamlandı. "TK-3252" sefer sayılı uçakta 89 yolcu yer aldı.

    Onarım sonrası sefer başladı

    Türk Hava Yollarının (THY) onarılan Hatay Havalimanı'na İstanbul'dan yolcularıyla icra ettiği ilk seferi başarıyla tamamlandı.

    İstanbul Havalimanı'ndan saat 15.30'da hareket eden "TK-3252" sefer sayılı, içerisinde 89 yolcu bulunan THY uçağı, Hatay Havalimanı'na indi.

    "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Hatay Havalimanı, pistinin onarılmasının ardından dün THY'nin deneme amaçlı yaptığı yolcusuz ilk seferi, başarıyla gerçekleştirilmişti.

    Deneme seferinin ardından THY, onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı'ndan uçuşlarının yeniden başladığını duyurmuştu.

    KILIÇDAROĞLU ALGIYA GİRİŞMİŞTİ
    Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İGA'nın onarım çalışmalarını yürüttüğü havalimanı üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışmış ve havalimanının CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından onarıldığı iddiasını dillendirmişti.

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    Haberler Yaşam Türk Hava Yolları İstanbul'dan onarılan Hatay Havalimanı'na yolculu sefer düzenledi
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