İşte Türkiye'nin güncel fay haritası! MTA listeyi güncelledi: 45 il ve 110 ilçe risk altında... | Deprem riski en yüksek ve en düşük şehirler

Maden Teknik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ekiplerinin 10 ili etkileyen deprem bölgesinde yaptığı saha incelemelerinde yollarda, bahçe duvarlarında, tarlalarda, tren yollarında fay kırıkları nedeniyle oluşan kayma ve yer değişiklikleri fotoğraflarla tespit edildi.



MTA ekipleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin sahada inceleme yaptı. Depremin vurduğu bölgelerde uzmanların sahada yaptığı incelemelere ilişkin fotoğraflar, MTA'nın internet sitesinde yayımlandı. Buna göre; Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapılan incelemede ilçe merkezinden geçen yolun bir kısmının depremin etkisiyle bir miktar sola kaydığı ve yolda derin çatlaklar oluştuğu görüldü. Kırıkhan ile Hassa arasındaki köy yolu ve refüjde de yüzeyde oluşan kırık boyunca 2,5 metrelik yer değiştirme tespit edildi.