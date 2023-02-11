Deprem değil kıyamet! Ortaya çıkan enerji büyük yıkımı getirdi: Haiti'nin 300 katı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte deprem; 10 ilde çok sayıda binanın yıkıldığı ve on binlerce vatandaşımızın yaşamını yitirdiği bir felakete neden oldu. Benzer büyüklükteki depremlerden; daha yıkıcı ve daha geniş alanda etkili olan sarsıntının nedenin ortaya çıkan enerji olduğu belirtiliyor.

15 MİLYON İNSAN 8 ÜLKE

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Türkiye'nin 10 şehrinde büyük yıkıma yola açan, yaklaşık 15 milyon kişiyi etkileyen, 8 ülkede hissedilen depremin neden bu kadar yıkıcı olduğunu araştırdı.