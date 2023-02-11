Deprem değil kıyamet! Ortaya çıkan enerji büyük yıkımı getirdi: Haiti'nin 300 katı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte deprem; 10 ilde çok sayıda binanın yıkıldığı ve on binlerce vatandaşımızın yaşamını yitirdiği bir felakete neden oldu. Benzer büyüklükteki depremlerden; daha yıkıcı ve daha geniş alanda etkili olan sarsıntının nedenin ortaya çıkan enerji olduğu belirtiliyor.
15 MİLYON İNSAN 8 ÜLKE
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Türkiye'nin 10 şehrinde büyük yıkıma yola açan, yaklaşık 15 milyon kişiyi etkileyen, 8 ülkede hissedilen depremin neden bu kadar yıkıcı olduğunu araştırdı.
ENERJİNİN BÜYÜKLÜĞÜ YIKICI
Amerikan Washington Post gazetesinin aktardığına göre, depremlerin yıkıcılığında altyapı sorunları kadar deprem sırasındaki sismik aktivite ve açığa çıkan enerji de etkili oluyor.
Gazete, büyüklüğü kaydetmenin bilim insanlarına depremlerin ölçeği hakkında bir fikir verdiğini ancak bu doğa olaylarının serbest bıraktığı enerjinin onları ölümcül yapan etmen olduğunu aktardı. Depremlerin şiddeti logaritmik olarak ölçülüyor ve her bir derece arasında 10 birim fark bulunuyor.