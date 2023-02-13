Hasar ihbarında süre kısıtlaması var mı? DASK açıkladı

Sigortalıların herhangi bir sınırlama olmaksızın hasar bildiriminde bulunabileceği aktarılan açıklamada, DASK'ın, önceki depremlerde olduğu gibi bu afette de yıkıldığı tespit edilmiş binalarda sigortalı ihbarını dahi beklemeksizin hasar ödemelerini gerçekleştirdiği vurgulandı.

"DASK, HERKES İÇİN PRİMLERİNİ ÖDENEBİLİR SEVİYEDE TUTMAYI AMAÇLAR"

Açıklamada, DASK'ın, herkes için primlerini ödenebilir seviyede tutmayı amaçladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: