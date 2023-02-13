Bu acıya yürek dayanmaz! Kahramanmaraş'ta koruyucu aile kurtuldu 3 çocukları enkazda can verdi: "Astsubay olacaktı"

YENİDEN KORUYUCU AİLE OLACAĞIM

3 çocuğunun kaybeden Yenigül, depremde anne ve babası vefat eden çocuklar için yeniden koruyucu aile olacaklarını söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre, deprem sonucunda ağabeyini ve yengesini de kaybettiğini kaydeden Yenigül, "Yan binada da abim oturuyordu. Enkazdan yengem ve abimi çıkardık. Gittiler, nasıl dayanılır buna? Kim kurtulabilir şu bina yığınından? Torunlarıyla birlikte vefat ettiler, Malik 11, Mert 9 yaşındaydı. Üzerlerine duvar çökünce vefat ettiler" dedi.