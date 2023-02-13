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    • Haberler
    • 13.02.2023 10:45
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    • 13.02.2023 10:47
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    Bu acıya yürek dayanmaz! Kahramanmaraş'ta koruyucu aile kurtuldu 3 çocukları enkazda can verdi: "Astsubay olacaktı"

    Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yüzyılın çifte deprem felaketi sonrası binlerce insan hayatını kaybetti. Tarifsiz acılardan birini de Pazarcık ilçesine bağlı bir köyde yaşayan Yenigül çifti yaşadı. Murat ve Elif Yenigül çifti, çocukları olmadığı için 18 yıl önce Fatmagül'ü evlat edindi. Daha sonra da 16 yaşındaki Dilara ile 4 yaşındaki Alican'a koruyucu ailelik yapmaya başladı. Depremin olduğu gece sarsıntıya uykuda yakalanan Murat ve Elif Yenigül, çocuklarıyla birlikte enkaz altında kaldı. Yenigül çifti kurtarıldı ancak ailenin evlat edindiği Fatmagül ve koruyucu ailelik yaptıkları Dilara ile Alican kurtulamadı. Fatmagül'ün hayalleri olduğunu bildiren Murat Yenigül, "Yavrumun hayalleri vardı. İmam Hatip'ten mezun olduktan sonra Astsubaylık sınavı için hazırlanıyordu. Daha iki hafta önce doğum gününü kutlamıştık" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Bu acıya yürek dayanmaz!

    Türkiye depremlerle sarsılan şehirlerine ağlarken, yıkımın üs bölgesi olan Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarında 6 gün geride kaldı. Depremin merkezi olarak kabul edilen Pazarcık ilçesinde yaşayan Yenigül çifti de sahiplendikleri yavrularını kaybederek büyük acı yaşadı.

    KORUYUCU AİLE OLDUKLARI ÇOCUKLARI KAYBETTİLER
    Murat ve Elif Yenigül çiftinin evliliklerinden sonra çocukları olmadı. 18 yıl önce Fatmagül'ü evlat edinen Yenigül çifti sonra da 16 yaşındaki Dilara ile 4 yaşındaki Alican'a koruyucu aile oldu.

    Asrın depremine yaşadıkları köyde yakalanan çift yaralı olarak kurtarılırken çiftin evlat edindiği Fatmagül ile koruyu aile olarak sahiplendikleri Dilara ve Alican yaşamını yitirdi.

        Murat Yenigül, "Rabbim bize çocuk vermedi. Biz onlara gözümüz gibi bakıyorduk. Yavrularım beton yığınının altında kaldı. İçim yanıyor, mal gitsin, mülk gitsin ama ciğerlerim neden gitti?"

        "Fatmagül doğduğu zaman evlatlık edindik, Dilara'yı 9 yaşında yanımıza aldık, Alican ise daha 5 aydır yanımızdaydı. Özel izin alıp, kucağıma aldım seve seve toprağa verdim onu" dedi.

        LİSEYİ BİTİRDİKTEN SONRA ASTSUBAY OLACAKTI
        Çocukluktan evlatlık edindikleri Fatmagül'ün hayalleri olduğunu bildiren Yenigül, "Yavrumun hayalleri vardı. İmam Hatip'ten mezun olduktan sonra Astsubaylık sınavı için hazırlanıyordu. Daha iki hafta önce doğum gününü kutlamıştık" ifadelerini kullandı.

            YENİDEN KORUYUCU AİLE OLACAĞIM
            3 çocuğunun kaybeden Yenigül, depremde anne ve babası vefat eden çocuklar için yeniden koruyucu aile olacaklarını söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre, deprem sonucunda ağabeyini ve yengesini de kaybettiğini kaydeden Yenigül, "Yan binada da abim oturuyordu. Enkazdan yengem ve abimi çıkardık. Gittiler, nasıl dayanılır buna? Kim kurtulabilir şu bina yığınından? Torunlarıyla birlikte vefat ettiler, Malik 11, Mert 9 yaşındaydı. Üzerlerine duvar çökünce vefat ettiler" dedi.

            "ALLAH DEVLETE ZEVAL VERMESİN, DEVLET OLMASA BİZ NE YAPABİLİRİZ"
            Devletin deprem sonrası yardımlarıyla ilgili olarak ise Yenigül, "Depremden hemen sonra çok fazla yardım geldi. Allah devlete zeval vermesin, devlet olmasa biz ne yapabiliriz? Hemen yardımlar geldi. Evimiz yıkıldı, çocuklarımızı kaybettik" dedi.

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            Haberler Haberler Bu acıya yürek dayanmaz! Kahramanmaraş'ta koruyucu aile kurtuldu 3 çocukları enkazda can verdi: "Astsubay olacaktı"
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