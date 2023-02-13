Bu acıya yürek dayanmaz! Kahramanmaraş'ta koruyucu aile kurtuldu 3 çocukları enkazda can verdi: "Astsubay olacaktı"

Türkiye depremlerle sarsılan şehirlerine ağlarken, yıkımın üs bölgesi olan Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarında 6 gün geride kaldı. Depremin merkezi olarak kabul edilen Pazarcık ilçesinde yaşayan Yenigül çifti de sahiplendikleri yavrularını kaybederek büyük acı yaşadı.
KORUYUCU AİLE OLDUKLARI ÇOCUKLARI KAYBETTİLER
Murat ve Elif Yenigül çiftinin evliliklerinden sonra çocukları olmadı. 18 yıl önce Fatmagül'ü evlat edinen Yenigül çifti sonra da 16 yaşındaki Dilara ile 4 yaşındaki Alican'a koruyucu aile oldu.
Asrın depremine yaşadıkları köyde yakalanan çift yaralı olarak kurtarılırken çiftin evlat edindiği Fatmagül ile koruyu aile olarak sahiplendikleri Dilara ve Alican yaşamını yitirdi.