Afetzedeler için sigorta seferberliği: 10 ilde mobil ofis kuruldu

Hasar durumu, adres bilgisi, malik bilgisi ile ilgili itiraz etmek isteyenler, e-Devlet üzerinden hasar tespit sorgulama ve itiraz işlemleri kısmından ya da kaymakamlıklara verecekleri dilekçelerle bina koduyla başvuruda bulunabilirler. İtiraz sonucunda görevlendirilecek farklı bir teknik heyetçe hasar tespit işlemi gerçekleştirilip; nihai değerlendirme olan itiraz hasar tespiti yapılır.

AVANS ÖDEMESİ YAPILACAK

Sigortalıların ve acentelerin prim borçları şirketlerin kendi dinamikleri ve karar mekanizmaları içinde yönetilecek şekilde ertelenecek. OHAL bölgesinde faaliyet gösteren acentelerin alacaklarına mahsuben avans ödemesi yapılacak.

Alo DASK 125 hattı sigorta şirketlerinin çağrı merkezlerinden ve TSB acil çağrı hattı "0850 502 96 00" telefon numarasında "1" tuşlanıp bilgi alınabilir.