Afetzedeler için sigorta seferberliği: 10 ilde mobil ofis kuruldu

Türkiye tarihinin en büyük deprem faciasında yaraların hızlı şekilde sarılması için seferberlik ilan edilirken Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nca (DASK) 10 ilde kurulan mobil ofisler bugün itibarıyla hizmete başladı.
Hasarı karşılama süreçleri hızla işletilecek, evrak temininde sigortalılara kolaylık sağlanacak. Sağlık sigortası kapsamında uygulanan muafiyetlerde esneklik sağlanacak, provizyon ile ilgili bekleme süreleri kısaltılacak.
ZARARLAR KARŞILANACAK
DASK Olağanüstü Yönetim Merkezi'nce görevlendirilen bağımsız eksper ve inşaat mühendislerden oluşan ekipler saha çalışmalarını sürdürüyor.
Zorunlu deprem sigortası kapsamında belediye sınırları içindeki meskenler, ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bölümler nedeniyle ortaya çıkan zararlar karşılanacak.