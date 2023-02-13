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    • Yaşam
    • 13.02.2023 10:04
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    • 13.02.2023 10:06
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    Afet bölgesinden İstanbul'a getirilen 3 bin 389 yaralı depremzede taburcu edildi

    "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'a getirilen yaralıların tedavileri sürüyor. Bölgeden getirilen 4 bin 660 yaralıdan 3 bin 389'u taburcu edildi, 1271 depremzedenin ise tedavisi sürüyor.

    3 bin 389 yaralı taburcu edildi

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki asrın felkaeti olarak nitelendirilen depremlerin ardından İstanbul'a getirilen 4 bin 660 yaralıdan 3 bin 389'u taburcu edildi, 1271 depremzedenin ise tedavisi sürüyor.

    Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerde yaralanan vatandaşların, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri uçak ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirilmesine devam ediliyor.

    AMBULANSLARLA HAVALİMANINDAN HASTANELERE SEVK
    Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınıp kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk ediliyor.

    3 BİN 389 YARALI TABURCU EDİLDİ
    İstanbul'a bu kapsamda getirilen 4 bin 660 yaralıdan 3 bin 389'u taburcu edildi, 1271 depremzedenin ise tedavisi sürüyor.

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    Haberler Yaşam Afet bölgesinden İstanbul'a getirilen 3 bin 389 yaralı depremzede taburcu edildi
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