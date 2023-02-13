Afet bölgesinden İstanbul'a getirilen 3 bin 389 yaralı depremzede taburcu edildi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki asrın felkaeti olarak nitelendirilen depremlerin ardından İstanbul'a getirilen 4 bin 660 yaralıdan 3 bin 389'u taburcu edildi, 1271 depremzedenin ise tedavisi sürüyor.

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerde yaralanan vatandaşların, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri uçak ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirilmesine devam ediliyor.