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    • Yaşam
    • 12.02.2023 17:56
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    • 12.02.2023 17:56
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    Göçük altında geçen 152 saat! 85 yaşındaki Muhtia Patlar Antakya'daki enkazdan sağ salim çıkarıldı: Genel durumu iyi

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Afetten en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'dan mucize haberleri peşi sıra geliyor. 52. saatte göçük altından çıkartılan 85 yaşındaki Muhtia Patlar'ın genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    takvim.com.tr
    İHA
    85 yaş, göçük altında geçen 152 saat...

    Hatay Antakya'da 152. saatte göçük altından çıkartılan Muhtia Patlar'ın (85) genel durumunun iyi olduğu ve ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne nakledildiği öğrenildi.

    SAĞ ÇIKARILDI
    Burdur İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Burdur İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Timi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekibi, el ele bir yaralıyı daha enkaz altından sağ çıkarmayı başardı.




    Hatay Antakya'da 152. saatte göçük altından çıkartılan Muhtia Patlar'ın (85) genel durumunun iyi olduğu, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne nakledildiği bildirildi.



    "DEVLET - MİLLET EL ELE VEREREK BU GÜNLERİ ATLATACAĞIZ"
    Göçük altından 152. saatte çıkartılan yaralıya acil şifa dileklerini ileten ekip, "Gücünü görev aşkı ve necip milletimizin dualarından alan arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz, bölgede 7/24 görev yapmaktadır. Devlet-millet el ele vererek hep birlikte bu günlerin üstesinden geleceğiz" dedi.
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