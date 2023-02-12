Göçük altında geçen 152 saat! 85 yaşındaki Muhtia Patlar Antakya'daki enkazdan sağ salim çıkarıldı: Genel durumu iyi

Hatay Antakya'da 152. saatte göçük altından çıkartılan Muhtia Patlar'ın (85) genel durumunun iyi olduğu ve ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne nakledildiği öğrenildi.



SAĞ ÇIKARILDI

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Burdur İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Timi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekibi, el ele bir yaralıyı daha enkaz altından sağ çıkarmayı başardı.









Hatay Antakya'da 152. saatte göçük altından çıkartılan Muhtia Patlar'ın (85) genel durumunun iyi olduğu, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne nakledildiği bildirildi.