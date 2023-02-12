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Yer yarıldı! Depremin büyüklüğünü ortaya çıkaran görüntüler...

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'taki bazı mahalle yolları tamamen kullanılamaz hale geldi. Depremin yollarda bıraktığı o izler dron ile görüntüledi. İşte dehşete düşüren o görüntüler...

12.02.2023 16:21 - Son Güncelleme: 12.02.2023 16:39
Yer yarıldı! Depremin büyüklüğünü ortaya çıkaran görüntüler...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma sebep oldu. "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'taki bazı mahalle yolları tamamen kullanılamaz hale geldi.

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Yer yarıldı! Depremin büyüklüğünü ortaya çıkaran görüntüler...

Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem sırasında Çöçelli ve Evri mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan yol tamamen çöktü.

Yer yarıldı! Depremin büyüklüğünü ortaya çıkaran görüntüler...

DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Depremin yollarda bıraktığı izleri dron ile görüntüledi.

Yer yarıldı! Depremin büyüklüğünü ortaya çıkaran görüntüler...

Bir kısmı Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep oto yolunun üzerinden geçen yolu görmek isteyen bazı köylüler de bölgeye geldi.

Yer yarıldı! Depremin büyüklüğünü ortaya çıkaran görüntüler...

Evri Mahallesi'nde yaşayan Hasan Tercan, deprem sırasında Gaziantep'te bulunduğunu, depremin ardından mahallesine döndüğünü belirterek, "Allah böyle depremi bir daha göstermesin. Acımız büyük, Türkiye'mizin başı sağ olsun. Bu yol, Evri ve Çöçelli arasında kalıyor. Yol harap olmuş, Allah daha beterini göstermesin." diye konuştu.

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