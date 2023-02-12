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    • Yaşam
    • 12.02.2023 15:45
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    • 12.02.2023 15:55
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    Osmaniye'de depremzede çadırında doğan bebeğe 'Umut' adı verildi! Kulağına ezanı Mehmetçik okudu...

    Son dakika haberleri... Osmaniye'de depremzedeler için kurulan çadırda doğan bebeğe 'Umut' ismi verildi. Bebeğin kulağına ezanı da Mehmetçik okudu. İşte o görüntüler...

    Osmaniye’de depremzede çadırında doğan bebeğe ’Umut’ adı verildi! Kulağına ezanı Mehmetçik okudu...

    Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası yıkıma uğrayan 10 ilden biri olan Osmaniye'de depremzedeler için kurulan çadırda dünyaya gözünü açan bebeğe, jandarma personeli tarafından 'Umut' ismi verildi.

    Deprem bölgesi Osmaniye'de görevlendirilen Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşa tüm imkan ve kabiliyetleri ile destek olmayı sürdürüyor.

    DEPREMZEDE ÇADIRINDA DÜNYAYA GELDİ
    Depremzedeler için kurulan çadırda bir bebek dünyaya gözlerini açtı.

    MEHMEHÇİK KULAĞINA EZAN OKUDU İSMİNİ UMUT KOYDU
    Ailenin, bebeğin adının bir asker tarafından konulmasını istediği ve Mehmetçik'in bebeğin kulağına ezan okuyarak bebeğe Umut adını verdiği ve öğrenildi.

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    Halk TV’ye depremzededen ayar!
    Haberler Yaşam Osmaniye'de depremzede çadırında doğan bebeğe 'Umut' adı verildi! Kulağına ezanı Mehmetçik okudu...
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