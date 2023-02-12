Osmaniye’de depremzede çadırında doğan bebeğe ’Umut’ adı verildi! Kulağına ezanı Mehmetçik okudu...

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası yıkıma uğrayan 10 ilden biri olan Osmaniye'de depremzedeler için kurulan çadırda dünyaya gözünü açan bebeğe, jandarma personeli tarafından 'Umut' ismi verildi.
Deprem bölgesi Osmaniye'de görevlendirilen Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşa tüm imkan ve kabiliyetleri ile destek olmayı sürdürüyor.
DEPREMZEDE ÇADIRINDA DÜNYAYA GELDİ
Depremzedeler için kurulan çadırda bir bebek dünyaya gözlerini açtı.