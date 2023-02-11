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    5 milyon ekmek

    Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, deprem bölgesindeki vatandaşların ekmek ihtiyacının büyük ölçüde karşılandığını belirterek, "Salı gününden bu yana yalnızca uçakla giden ekmek sayısı 5 milyonu bulmuştur" dedi.

    5 milyon ekmek
    Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, deprem bölgesindeki vatandaşların ekmek ihtiyacının büyük ölçüde karşılandığını belirterek, "Salı gününden bu yana yalnızca uçakla giden ekmek sayısı 5 milyonu bulmuştur" dedi.

    Bir yandan da bölgedeki fırınları faaliyete geçirmeye çalıştıklarını vurgulayan Balcı, ilk etapta Malatya'daki 100 bin kapasiteli bir fırındaki arızayı gidererek, kullanıma açtıklarını söyledi. Balcı, "Ekmekle ilgili her konuyu yakından takip ediyoruz. Hem bölge dışında hem de bölgede üretim yapıyoruz" diye konuştu.
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