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    1999’daki Gölcük depreminde iki bacağını birden kaybetmişti! ‘Çeken bilir’ deyip afet bölgesine gitti

    Ufuk Koçak, 1999’daki Gölcük depreminde enkaz altında kaldı. Günler sonra kurtarıldı. İki bacağı kaybetmesine rağmen hayata sarıldı. Yüzyılın afetinin ardından depremzedelere destek olmak için yola çıktı. Sözleri herkesi ağlattı: Onları en iyi ben anlarım

    Ayağına sağlık
    Türkiye, yüzyılın felaketini yaşadı. 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem, 10 ili yıktı. Acının merkez üssü ise Kahramanmaraş'tı. Arama kurtarma çalışmalarını 5 günü geride bırakırken hayatını kaybedenlerin sayısı 19'bini aştı. Depremde yitirdiği canlarına ağlayan 85 milyon ise acısına rağmen tek yürek olmayı başardı. Afetin ilk gününden itibaren bölgeye yardım yağdı. Binlerce gönüllü arama kurtarma çalışmalarına katılmak için depremin vurduğu illere aktı. Onlardan birisi de Ufuk Koçak'tı.



    HEPSİYLE GÖRÜŞECEĞİM
    47 yaşındaki Koçak, bundan tam 24 yıl önce Kocaeli Gölcük'te 17 Ağustos 1999 yaşanan depreme yakalandı. Enkaz altında kaldı. 3 gün sonra kurtarıldı. Ancak bacakları kesilmek zorunda kaldı. O ise hayata sımsıkı sarıldı. Spora başladı. Serbest dalış rekoru kırdı, sörf yaptı. Şimdi de 'Onları en iyi ben anlarım' diyerek yola çıktı. Soluğu deprem bölgesinde aldı. Enkazdan kurtarılanlara ve yakınlarına destek olmak istediğini söyleyen Koçak, "Hatay' gideceğim. Enkazdan çıkartılan engelliler, enkaz altından çıkartılan yaralılar ve yakınlarıyla görüşeceğim. Hastanelerde yaralılara destek olacağım. Onları en iyi anlayabilecek insanlardan biriyim. Ağustos sıcağında enkaz altında üşümüştüm. Şu anda ise depremzedeler kara kışta enkaz altında kaldılar. Ben onları iyi anlıyorum" ifadesini kullandı.

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    Haberler Yaşam 1999’daki Gölcük depreminde iki bacağını birden kaybetmişti! ‘Çeken bilir’ deyip afet bölgesine gitti
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