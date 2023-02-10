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    • Yaşam
    • 10.02.2023 19:06
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    • 10.02.2023 19:06
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    İskenderu Limanı'ndaki çalışmalar sürüyor! Yüzlerce konteyner çöpe dönüştü

    Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası İskenderun Limanı'nda başlayan yangın 90 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları havadan ve karadan devam ederken, limanda bulunan yüzlerce konteyner demir yığınına dönüştü.

    İHA
    Yüzlerce konteyner çöpe dönüştü

    İskenderun Limanı'nda çıkan yangın 90 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları denizden ve karadan devam ederken, limanda bulunan yüzlerce konteyner demir yığınına dönüştü. Liman ve konteynerler dron ile havadan görüntülendi.



    İskenderun Limanı'nda çıkan yangın günler süren hava ve kara müdahalesinin ardından 90 saatin sonunda kontrol altına alınabilmişti. Kontrol altına alınabilen yangında denizden ve karadan soğutma çalışmaları devam ederken limanda bulunan yüzlerce konteyner demir yığınına dönüştü. Ekipler yangın nedeni ile devrilen konteynerleri iş makinesi ile düzenlemeye çalıştı.

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    Haberler Yaşam İskenderu Limanı'ndaki çalışmalar sürüyor! Yüzlerce konteyner çöpe dönüştü
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