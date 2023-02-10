İskenderu Limanı'ndaki çalışmalar sürüyor! Yüzlerce konteyner çöpe dönüştü





İskenderun Limanı'nda çıkan yangın günler süren hava ve kara müdahalesinin ardından 90 saatin sonunda kontrol altına alınabilmişti. Kontrol altına alınabilen yangında denizden ve karadan soğutma çalışmaları devam ederken limanda bulunan yüzlerce konteyner demir yığınına dönüştü. Ekipler yangın nedeni ile devrilen konteynerleri iş makinesi ile düzenlemeye çalıştı.

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