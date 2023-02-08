İskenderun Limanı'nda deprem sonrası başlayan yangına havadan ve karadan müdahale
Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından İskenderun Limanı'nda devrilen konteynerlerde başlayan yangını söndürme çalışması havadan ve karadan devam ediyor.
08.02.2023 11:13 - Son Güncelleme: 08.02.2023 11:35
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İskenderun Limanı'nda devrilen konteynerlerde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında limanda devrilen konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sürüyor.