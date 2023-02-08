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İskenderun Limanı'nda deprem sonrası başlayan yangına havadan ve karadan müdahale

Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından İskenderun Limanı'nda devrilen konteynerlerde başlayan yangını söndürme çalışması havadan ve karadan devam ediyor.

takvim.com.tr
08.02.2023 11:13 - Son Güncelleme: 08.02.2023 11:35
İskenderun Limanı’nda deprem sonrası başlayan yangına havadan ve karadan müdahale

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İskenderun Limanı'nda devrilen konteynerlerde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İskenderun Limanı’nda deprem sonrası başlayan yangına havadan ve karadan müdahale

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında limanda devrilen konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sürüyor.

İskenderun Limanı’nda deprem sonrası başlayan yangına havadan ve karadan müdahale

Farklı illerden itfaiye ekipleri ve arazözlerin karadan, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü helikopterlerinin de havadan müdahalesiyle alevler söndürülmeye çalışılıyor.

İskenderun Limanı’nda deprem sonrası başlayan yangına havadan ve karadan müdahale

Yangından yükselen dumanlar, İskenderun ilçesinin birçok noktasından görülüyor.

İskenderun Limanı’nda deprem sonrası başlayan yangına havadan ve karadan müdahale

Limandaki konteynerlerde 6 Şubat'ta çıkan yangına dün Kara Kuvvetlerinin helikopterleri ile Hava Kuvvetlerinin uçağı müdahale etmiş ve uçaktan alevlere "yangın söndürme topu" da atılmıştı.

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