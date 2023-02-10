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    • Yaşam
    • 10.02.2023 17:46
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    • 10.02.2023 17:46
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    THY deprem bölgesine 3 bin 585 ton yardım malzemesi taşıdı

    Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrası Türk Hava Yolları (THY) Kızılay ve AFAD koordinasyonunda bölgeye gerçekleştirdiği 50 kargo seferiyle 3 bin 585 ton yardım malzemesi taşıdı.

    Deprem bölgesine 3 bin 585 ton yardım

    Türk Hava Yolları (THY), Kızılay ve AFAD koordinasyonunda gerçekleştirdiği 50 kargo seferi ile 3 bin 585 ton yardım malzemesini "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere ulaştırdı.

    THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Kızılay ve AFAD koordinasyonunda gerçekleştirdiğimiz 50 kargo seferi ile 3 bin 585 ton yardım malzemesini deprem bölgelerine ulaştırdık. 6 Şubat'tan bu güne yurt dışından getirdiğimiz 490 ton insani yardım malzemesini afet bölgelerine taşıdık. Yurt dışından insani yardım malzemesi göndermek isteyen vatandaşlarımız büyükelçilik ve/veya konsolosluklar ile iletişime geçebilirler."

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