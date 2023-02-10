Depremde hayatını kaybeden 5 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen depremde hayatını kaybeden Mehmet- Leman Nur çifti ile çocukları Berra (17) , Begüm (15) ve Remzi Alpay (12) memleketleri Isparta'da son yolculuklarına uğurlandı.



Adana Çukurova Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet ve Leman Alpay çifti ile çocukları Berra, Begüm ve Remzi Alpay depremde yıkılan binanın enkazında kaldı. Enkazdan ilk olarak 3 kardeşin cansız bedenleri çıkarıldı.