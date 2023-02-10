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    • Yaşam
    • 10.02.2023 22:38
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    • 10.02.2023 22:38
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    113 saat sonra enkazdan çıkan Mesut ilk iş Fenerbahçeli Arda Güler'e mesaj yolladı: Jorge Jesus'a söyleyin seni de oynatsın

    Kahramanmaraş depreminin ardından 113 saat sonra enkaz altından çıkarılan küçük Mesut, Fenerbahçe'de forma giyen Arda Güler'e mesaj gönderdi. Küçük Mesut, "Abi seni çok seviyorum. Fenerbahçe'yi kurtarmaya devam et. Bir de Jorge Jesus'a söyleyin seni de oynatsın" dedi. Arda Güler de Mesut'un mesajını yanıtsız bırakmadı

    113 saat sonra enkazdan çıktı ilk iş ona mesaj yolladı

    Depremde enkaz altından 113 saat sonra kurtarılan küçük Mesut, Fenerbahçeli Arda Güler'e "Abi seni çok seviyorum. Fenerbahçe'yi kurtarmaya devam et. Bir de Jorge Jesus'a söyleyin seni de oynatsın" mesajı gönderdi.

    Arda Güler de "Mücadelenle bize umut oldun" cevabını verdi.



    Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve on ilde büyük yıkıma neden olan depremin ardından başlatılan kurtarma çalışmalarında acı haberlerin yanı sıra inanılmaz kurtuluş haberleri de gelmeye devam ediyor.

    Büyük felaketin 113. saatinde enkazdan çıkarılan küçük Mesut, Arda Güler'e mesaj yolladı. Mesut mesajında, "Abi seni çok seviyorum. Fenerbahçe'yi kurtarmaya devam et. Bir de Jorge Jesus'a söyleyin seni de oynatsın." dedi.
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        Haberler Yaşam 113 saat sonra enkazdan çıkan Mesut ilk iş Fenerbahçeli Arda Güler'e mesaj yolladı: Jorge Jesus'a söyleyin seni de oynatsın
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