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    • Yaşam
    • 06.02.2023 16:29
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    • 06.02.2023 16:38
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    İskenderun'dan duygulandıran haber! Enkazdan 9 saat sonra bebek kurtarıldı

    Son dakika haberi | Türkiye, gece saat 04.17 sıralardan Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Tam 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından devlet tüm imkanlarını seferber ederken, arama kurtarma çalışmalarının 9'uncu saatinde enkazdan bir bebek kurtarıldı.

    9 saat sonra mucize! Enkazdan çıkarıldı

    Türkiye, korku dolu bir sabaha uyandı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7'lik deprem, 10 ilde hissedildi. Gece saat 04.17'de yaşanan afet, büyük yıkıma neden oldu. Devletin tüm imkanları ilk andan itibaren deprem bölgelerine seferber edildi.

    BİLANÇO AÇIKLANDI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada bilançoyu açıkladı. Açıklamalarda, 912 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 385 kişi yaralandı, 2 bin 818 bina yıkıldı.

    9 SAAT SONRA BEBEK KURTARILDI
    Milyonlar, deprem bölgelerinde bilançonun ağırlaşmamasını beklerken, gelecek güzel haberlere kilitlendi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde olduğu iddia edilen bir bebeğin, ekipler tarafından 9 saat sonra enkazdan kurtarıldığı görüldü. Ekipler ve vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.
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