İskenderun'dan duygulandıran haber! Enkazdan 9 saat sonra bebek kurtarıldı

Türkiye, korku dolu bir sabaha uyandı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7'lik deprem, 10 ilde hissedildi. Gece saat 04.17'de yaşanan afet, büyük yıkıma neden oldu. Devletin tüm imkanları ilk andan itibaren deprem bölgelerine seferber edildi.