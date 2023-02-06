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    • Yaşam
    • 06.02.2023 17:37
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    • 06.02.2023 17:42
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    Şanlıurfa'da 8 katlı bina yerle bir oldu! Enkaz altında kalanlar var

    Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta bugün öğle saatlerinde yaşanan 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Şanlıurfa'da bulunan 8 katlı bir bina yıkıldı. Binanın yıkılma anları saniye saniye kaydedildi. Enkaz altında 5 kişinin kaldığı belirtiliyor.

    8 katlı bina yerle bir! Enkaz altında kalanlar var

    Kahramanmaraş Elbistan merkezli 13.24'te yaşanan 7.6 büyüklüğündeki depremde, daha önce hasar gören binalar yerle bir oldu.

    Şanlıurfa'da 8 katlı bina yıkılırken, o anlar kameraya yansıdı. Enkaz altında 5 kişinin kaldığı, arama çalışmalarının ise yandaki riskli binalar sebebiyle yapılamadığı kaydedildi.



    10 şehirde hayatı durduran Pazarcık merkezli sabahki depremin ardından Şanlıurfa merkezde yüzlerce binada hasar meydana geldi. Tam yaralar sarılmaya çalışılırken, 13.24'te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Atatürk Bulvarı'nda daha önce hasar alan 8 katlı binanın yıkılmasına sebep oldu.

    Yıkılan binanın enkazının bölgede bulunan 5 kişinin üzerine devrildiği ve bu kişilerin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Bölgedeki arama çalışmalarının yandaki riskli binalar sebebiyle yapılamadığı kaydedildi.

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    Haberler Yaşam Şanlıurfa'da 8 katlı bina yerle bir oldu! Enkaz altında kalanlar var
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