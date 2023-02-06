Şanlıurfa'da 8 katlı bina yerle bir oldu! Enkaz altında kalanlar var

Kahramanmaraş Elbistan merkezli 13.24'te yaşanan 7.6 büyüklüğündeki depremde, daha önce hasar gören binalar yerle bir oldu.

Şanlıurfa'da 8 katlı bina yıkılırken, o anlar kameraya yansıdı. Enkaz altında 5 kişinin kaldığı, arama çalışmalarının ise yandaki riskli binalar sebebiyle yapılamadığı kaydedildi.