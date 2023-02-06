Deprem sonrası Gaziantep Şehitkamil'de bina yerle bir oldu... O anlar saniye saniye kamerada

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gece saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL'DE BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA
Öğlen Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir bölge illerinin tamamında ciddi şekilde hissedilirken, Gaziantep Şehitkamil'de bir binanın çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
BİNA BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ VE TOZ BULUTUYLA ÇÖKTÜ
Görüntülerde, yaşanan ilk depremde çöken bir binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken yakınlardaki bir başka binanın büyük bir gürültü ve toz bulutuyla çökmesi dikkat çekerken, yaşanan panik anları da görüntülere saniye saniye yansıdı.