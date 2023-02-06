Deprem sonrası Gaziantep Şehitkamil'de bina yerle bir oldu... O anlar saniye saniye kamerada

Bakanlar da deprem bölgelerinde sahada çalışmalarını sürdürüyor.

HANGİ BAKAN NEREDE?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Adana

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Adana

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu: Osmaniye

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kahramanmaraş

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: Hatay

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Hatay

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hatay

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Gaziantep

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Şanlıurfa

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Malatya

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Malatya

Ulatşrıma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Adıyaman

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Diyarbakır