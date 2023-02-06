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    • Yaşam
    • 06.02.2023 16:19
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    • 06.02.2023 16:59
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    Deprem sonrası Gaziantep Şehitkamil'de bina yerle bir oldu... O anlar saniye saniye kamerada

    Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sallandı. 1000'in üzerinde vatandaşımız hayatını kaybederken deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin etkilediği Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir binanın çökme anları kameralar tarafından kaydedildi.

    AJANSLAR
    Şehitkamil’de bina yerle bir oldu

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gece saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

    GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL'DE BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA


    Öğlen Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir bölge illerinin tamamında ciddi şekilde hissedilirken, Gaziantep Şehitkamil'de bir binanın çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.



    BİNA BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ VE TOZ BULUTUYLA ÇÖKTÜ
    Görüntülerde, yaşanan ilk depremde çöken bir binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken yakınlardaki bir başka binanın büyük bir gürültü ve toz bulutuyla çökmesi dikkat çekerken, yaşanan panik anları da görüntülere saniye saniye yansıdı.

        DEPREM SONRASI DEVLET SEFERBER OLDU
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına gitti.

        Arama kurtarma çalışmalarına verildiğini ve kesintisiz sürdürüldüğünü belirterek, "Gün 85 milyon tek yürek, tek bilek olma günüdür." dedi.

        Bakanlar da deprem bölgelerinde sahada çalışmalarını sürdürüyor.

        HANGİ BAKAN NEREDE?
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Adana
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Adana
        Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu: Osmaniye
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kahramanmaraş
        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: Hatay
        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Hatay
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hatay
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Gaziantep
        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Şanlıurfa
        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Malatya
        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Malatya
        Ulatşrıma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Adıyaman
        Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Diyarbakır

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        Haberler Yaşam Deprem sonrası Gaziantep Şehitkamil'de bina yerle bir oldu... O anlar saniye saniye kamerada
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