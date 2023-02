Koç ailesini üzen haber! Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç kaza geçirdi

335 BİN DEVRETTİ

10 bilen çıkmayınca 335 bin lira devretti. 9 bilenler 7 bin 436'şar, 8 bilenler 522'şer, 7 bilenler 87'şer, 6 bilenler 16'şar, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 14'er lira ikramiye alacak.



200 MİLYONLUK KRİPTO VURGUNU

Denizli'de 3 yıl önce kurulan bir kripto para sitesi, vatandaşlardan milyonlarca lira para topladıktan sonra kapandı. Paralarını kaptıran ve muhatap bulamayanlar, ilk yatırım yaptıklarında 0,15 kuruş olan kripto paranın, bir yıl içinde 63 kuruşa kadar çıktığını, ardından hızla düştüğünü ve sitenin de kapandığını anlattı. Mağdurlardan A.C, "300 bin TL kaybeden de 800 bin TL kaybeden de var. Toplam vurgunun yaklaşık 200 milyon TL olduğunu tahmin ediyoruz" ifadesini kullandı. Bayram COŞKUN



KARA YAZI!

Tüyler ürperten olay İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. E.Ö, 9 ay önce sosyal medyadan tanıştığı M.Ö ile dünya evine girdi. Hayatı değişti. Eşi bir süre sonra kıskançlık nedeniyle şiddet uygulamaya başladı. Psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan kadın, geçen hafta apartmanın 4. katındaki evinin penceresinden atladı. Yoğun bakımda ölümle savaşırken evde çıkan not kağıtlarına yaşadıklarını anlattığı tespit edildi. E.Ö "Başıma bir şey gelmesi halinde sorumlusu M.Ö'dur. Bu mektup savcılara verilip gereken yapılsın" yazdığı not şöyle devam etti:



BANA KEZZAP ATACAKTI

Hastalığım beni zaten bitirdi, her gün ağlıyorum. 'Sana köpek muamelesi yapacağım' dedi. Benim boşanma gibi niyetim yoktu. Beni hep dürtüyor, boşanacağız diyerek. En ufak bir şey olduğunda hemen dövüyor beni. 2 ay önce 60 tane ilaç içtim. Bana psikolojisi bozuk baskısı yapıyor. Evde güneşlikleri bile açamıyorum. Ben cama yaklaşsam, 'Cama dokunursan seni öldürürüm' diyor. Bana kezzap atacağını söyledi.



DUYUN BENİ

İstanbul'da S.Ö, sosyal medyada bir dizinin kuaförü U.Ç ile tanıştı. Ancak iddiaya göre 5 ay boyunca şiddete uğradı. "Beni aldattın" diyen sevgilisinin küfürlerine maruz kaldı. Soluğu önce psikolog, sonra da savcılıkta aldı. 2 ay süreyle koruma kararı çıkarttırdı.



SON BAHAR

Manisa'da Bahar Kırbaş ile Emre S. 3 yıl önce boşandı. Yeniden birlikte yaşamaya başladı. İkili tartıştı. Cani adam, eski eşini kızının gözü önünde bıçakladı. Genç kadın ne yazık ki kurtarılamadı.



