Koç ailesini üzen haber! Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç kaza geçirdi

Dede, baba ve torun, dünyaca ünlü kayak merkezinde aynı talihsizliği yaşadı! Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, sömestir tatili için soluğu Fransa'nın ünlü kayak merkezi Courchevel'de aldı. Kayak yaptığı sırada düşerek ciddi şekilde yaralandı. Özel uçakla hastaneye getirilen Kerim Rahmi Koç, ailesine ait hastanede tedavi altına alındı. Yaşanan talihsiz olay, ailedeki diğer kayak kazalarını hatırlattı. Çünkü dede Rahmi Koç, önce 2000 yılında ABD'nin Aspen kayak merkezinde düşüp kolunu kırmıştı. Ardından 2010'da Courchevel'de düşerek uyluk kemiğini kırmış ve tedavi altına alınmıştı. Ali Koç da ailecek gittikleri Courchevel tatilinde kayak yaparken düşmüş ve kırılan koluna çivi takılmıştı.
'DOG'RU KARAR
Sokak köpekleri dehşet saçtı! Korkunç olay 30 Ocak'ta Van'da yaşandı. Emir Mete Durna (10), sokakta arkadaşlarıyla oynarken Alman kurdu kırması köpeğin saldırısına uğradı. Kurtarılamadı. Köpeğin, H.K. tarafından 25 Ocak'ta sahiplenildiği, 5 gün sonra da sokağa terk edildiği ortaya çıktı. Yasaklı ırklar kategorisinde bulunan köpek, talihsiz olaydan sonra belediyenin Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özel bölüme alındı. Hayatının sonuna kadar barınakta kalacağı açıklandı.
İTALYAN 'PİS'ZASI
Uluslararası polis gücü Interpol, ilginç bir operasyona imza attı! 16 yıldır aranan İtalyan mafya lideri Edgardo Greco'yu Fransa'da yakaladı! 1990'larda iki kişinin cinayetinden ve bir cinayet teşebbüsünden ömür boyu hapis cezası bulunan Greco'nun bir restoranda pizza şefi olarak çalıştığı ortaya çıktı. Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, "Kaçaklar, her ne kadar yurt dışında sakin bir hayat sürmeye çalışsalar da adaletten sonsuza kadar kaçamazlar" açıklamasını yaptı.