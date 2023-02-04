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    Koç ailesini üzen haber! Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç kaza geçirdi

    Rahmi Koç ve oğlu Ali Koç, yıllar önce gittikleri Courchevel tatilinde kaza yaptı. Biri kolunu diğeri ise uyluk kemiğini kırdı. Kendisiyle aynı ismi taşıyan torunu da kayak yaparken ağır yaralandı. Özel uçakla İstanbul’a getirildi ve tedavi altına alındı. İşte sizler için derlediğimiz 4 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    ’Dağ’lihsiz kaza

    Dede, baba ve torun, dünyaca ünlü kayak merkezinde aynı talihsizliği yaşadı! Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, sömestir tatili için soluğu Fransa'nın ünlü kayak merkezi Courchevel'de aldı. Kayak yaptığı sırada düşerek ciddi şekilde yaralandı. Özel uçakla hastaneye getirilen Kerim Rahmi Koç, ailesine ait hastanede tedavi altına alındı. Yaşanan talihsiz olay, ailedeki diğer kayak kazalarını hatırlattı. Çünkü dede Rahmi Koç, önce 2000 yılında ABD'nin Aspen kayak merkezinde düşüp kolunu kırmıştı. Ardından 2010'da Courchevel'de düşerek uyluk kemiğini kırmış ve tedavi altına alınmıştı. Ali Koç da ailecek gittikleri Courchevel tatilinde kayak yaparken düşmüş ve kırılan koluna çivi takılmıştı.



    'DOG'RU KARAR
    Sokak köpekleri dehşet saçtı! Korkunç olay 30 Ocak'ta Van'da yaşandı. Emir Mete Durna (10), sokakta arkadaşlarıyla oynarken Alman kurdu kırması köpeğin saldırısına uğradı. Kurtarılamadı. Köpeğin, H.K. tarafından 25 Ocak'ta sahiplenildiği, 5 gün sonra da sokağa terk edildiği ortaya çıktı. Yasaklı ırklar kategorisinde bulunan köpek, talihsiz olaydan sonra belediyenin Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özel bölüme alındı. Hayatının sonuna kadar barınakta kalacağı açıklandı.



    İTALYAN 'PİS'ZASI
    Uluslararası polis gücü Interpol, ilginç bir operasyona imza attı! 16 yıldır aranan İtalyan mafya lideri Edgardo Greco'yu Fransa'da yakaladı! 1990'larda iki kişinin cinayetinden ve bir cinayet teşebbüsünden ömür boyu hapis cezası bulunan Greco'nun bir restoranda pizza şefi olarak çalıştığı ortaya çıktı. Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, "Kaçaklar, her ne kadar yurt dışında sakin bir hayat sürmeye çalışsalar da adaletten sonsuza kadar kaçamazlar" açıklamasını yaptı.



        5'TE 1 SKANDALI
        ABD Başkanı Biden, CIA Direktörü William J. Burns'ü Kiev ve Moskova'ya gönderdi. Burns, önce Zelenski, sonra Putin'le bir araya geldi. İddiaya göre Rus lidere "Ukrayna'nın yüzde 11'ini işgal ettiniz. Bunu yüzde 20 olarak tamamlamanıza sessiz kalacağız" dedi. Beyaz Saray ise "Biden, Ukrayna'nın 5'te birini Rusya'ya teklif etmedi" dedi. Ancak New York gibi gazeteler teklifin doğru olduğu konusunda ısrar etti.



        BION'TERK' ETMEYİN
        Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, Batı'yı alt üst etti! Rusya gazı kesince Avrupa iflas bayrağını çekti. Enerji krizi ile başlayan çöküş, Almanya'yı da derinden etkiledi. Alman Bild gazetesi de bu durumu manşete çekti. Hatta haberi Corona aşısını bulan Prof. Dr Uğur Şahin ile eşi Prof. Dr. Özlem Türeci üzerinden servis etti. İki bilim insanının şirketleri olan BionTech'i İngiltere'ye taşımaya karar verdiklerini kaydetti. İşte bu gelişmelerin ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Prof. Dr. Uğur Şahin ile Prof. Dr. Özlem Türeci'yi ziyaret etti. Marburg'da gerçekleşen ziyarette Scholz, "Sizin daha rahat ve güvenli çalışmanız için bizzat ben söz veriyorum. Bürokratik engellerin hızlı aşılacağının da garantisini veriyorum" dedi.



        MUCİZENİN 'NİDA'SIYDI
        İstanbul'da Nida Saygı Pelit (29), iki yıl önce 31 haftalık hamileyken koronavirüse yakalandı. Akciğerleri iflas ettiği için kendisine Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapay kalp akciğer cihazı ECMO bağlandı. Doktorlar, bebeği kurtarabilmek için savaştı. 10 gün sonra Türkiye'de ilk kez yapay kalp akciğere bağlı bir anneye sezaryenle doğum yaptırdı. Mihra'yı ilk kez hastane odasında 47 günlükken kucağına alabilen ve 5,5 ay hastanede kalan Nida, taburcu olup çocuklarına kavuşabildi. Ancak mutluluğu 10 ay sürdü. Covid nedeniyle boğazındaki kanülden kan gelen genç kadın, tekrar Koşuyolu'na kaldırıldı. Ancak iki yıl önce geçirdiği koronavirüs nedeniyle o bölgedeki damar yapısının deforme olduğu, damarı duvarının bozulduğu ve eridiği, bu nedenle de damar yırtıldığı için iç kanama geçirdiği anlaşıldı. Çabalara rağmen kurtarılamadı. Ölümü tüm hastaneyi yıktı. Genç kadın, Gebze Yeşil Tepe Camii'nde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kocaeli'nde toprağa verildi.



            TE'FECİ'!
            Antalya'da Ahmet Karaduman, tefecilik yapan İbrahim Topdemir ve oğlu Galip Topdemir'den borç para aldı. Ancak zamanında ödeyemeyince borç katlandı. Soluğu baba-oğul ile yakın ilişkisi olan Halil Ülkü'nün (55) yanında aldı. Ancak aralarında çıkan tartışmada göğsünden vurduğu Ülkü'yü ağır yaraladı. Ardından 40 kilometre mesafedeki babaoğulun yanına gitti. Tefeciler de arabuluculuk yapması için muhtar Mahmut Şimşek'i (52) çağırdı. Karaduman, silahla baba-oğul ve muhtarı, bitişik atışla baş ve sırttan vurarak katletti. İfadesinde 100 bin liralık borcunun 3 milyon liraya çıkarıldığını, senet yapıp anlaşmaya çalıştığını ancak karşı tarafın kabul etmediğini anlattı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erdoğan ÖZTÜRK



            ALEV ALEV
            Antalya Kepez'de önceki gün bir gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Ancak kül hale gelen evden Muharrem Barış ve birlikte yaşadığı Türkmenistan uyruklu Berna Shermetova'nın cesedi çıktı. İkilinin yangın çıkan eve kısa süre önce taşındıkları anlaşıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.



            335 BİN DEVRETTİ
            10 bilen çıkmayınca 335 bin lira devretti. 9 bilenler 7 bin 436'şar, 8 bilenler 522'şer, 7 bilenler 87'şer, 6 bilenler 16'şar, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 14'er lira ikramiye alacak.

            200 MİLYONLUK KRİPTO VURGUNU
            Denizli'de 3 yıl önce kurulan bir kripto para sitesi, vatandaşlardan milyonlarca lira para topladıktan sonra kapandı. Paralarını kaptıran ve muhatap bulamayanlar, ilk yatırım yaptıklarında 0,15 kuruş olan kripto paranın, bir yıl içinde 63 kuruşa kadar çıktığını, ardından hızla düştüğünü ve sitenin de kapandığını anlattı. Mağdurlardan A.C, "300 bin TL kaybeden de 800 bin TL kaybeden de var. Toplam vurgunun yaklaşık 200 milyon TL olduğunu tahmin ediyoruz" ifadesini kullandı. Bayram COŞKUN

            KARA YAZI!
            Tüyler ürperten olay İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. E.Ö, 9 ay önce sosyal medyadan tanıştığı M.Ö ile dünya evine girdi. Hayatı değişti. Eşi bir süre sonra kıskançlık nedeniyle şiddet uygulamaya başladı. Psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan kadın, geçen hafta apartmanın 4. katındaki evinin penceresinden atladı. Yoğun bakımda ölümle savaşırken evde çıkan not kağıtlarına yaşadıklarını anlattığı tespit edildi. E.Ö "Başıma bir şey gelmesi halinde sorumlusu M.Ö'dur. Bu mektup savcılara verilip gereken yapılsın" yazdığı not şöyle devam etti:

            BANA KEZZAP ATACAKTI
            Hastalığım beni zaten bitirdi, her gün ağlıyorum. 'Sana köpek muamelesi yapacağım' dedi. Benim boşanma gibi niyetim yoktu. Beni hep dürtüyor, boşanacağız diyerek. En ufak bir şey olduğunda hemen dövüyor beni. 2 ay önce 60 tane ilaç içtim. Bana psikolojisi bozuk baskısı yapıyor. Evde güneşlikleri bile açamıyorum. Ben cama yaklaşsam, 'Cama dokunursan seni öldürürüm' diyor. Bana kezzap atacağını söyledi.

            DUYUN BENİ
            İstanbul'da S.Ö, sosyal medyada bir dizinin kuaförü U.Ç ile tanıştı. Ancak iddiaya göre 5 ay boyunca şiddete uğradı. "Beni aldattın" diyen sevgilisinin küfürlerine maruz kaldı. Soluğu önce psikolog, sonra da savcılıkta aldı. 2 ay süreyle koruma kararı çıkarttırdı.

            SON BAHAR
            Manisa'da Bahar Kırbaş ile Emre S. 3 yıl önce boşandı. Yeniden birlikte yaşamaya başladı. İkili tartıştı. Cani adam, eski eşini kızının gözü önünde bıçakladı. Genç kadın ne yazık ki kurtarılamadı.

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            Haberler Yaşam Koç ailesini üzen haber! Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç kaza geçirdi
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