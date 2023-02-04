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    • Yaşam
    • 04.02.2023 14:46
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    • 04.02.2023 14:48
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    İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli! İşte iptal edilen seferler

    Son dakika haberleri... Olumsuz hava şartları deniz ulaşımını vurdu. İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamadığı bildirildi. İşte iptal edilen seferler...

    Deniz ulaşımına fırtına engeli

    İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamadığı bildirildi.

    Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Maltepe-Adalar ve Beşiktaş-Adalar seferlerinin hava muhalefeti (lodos) nedeniyle yapılamadığı duyuruldu.

    Lodos sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin, "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.

    Şehir hatlarında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Hava muhalefeti (lodos) sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.

    Avcılar-Bostancı

    Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy

    Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

    Maltepe-Adalar

    Beşiktaş-Adalar

    Anlayışınız için teşekkür ederiz."

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    Haberler Yaşam İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli! İşte iptal edilen seferler
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