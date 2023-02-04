THY'den sefer iptalleri: 5-6 Şubat'ta uçuşu olanlar dikkat! Olumsuz hava koşulları...

Türk Hava Yolları, İstanbul'da beklenen olumsuz kava koşulları sebebiyle bazı uçuşlarını iptal etti.

THY Basın Müşavirliği'den yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul kalkışlı ve varışlı toplam 238 uçuşun iptal edildiği duyuruldu.

5-6 ŞUBAT'TA UÇUŞU OLANLAR DİKKAT

Açıklamada, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği, İstanbul Havalimanı'nda 5 ve 6 Şubat tarihlerinde sefer iptalleri olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi;

"İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı, 238 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 72'si iç hat, 166'sı dış hat seferidir. Operasyon gereği, iptal sayılarının artması muhtemeldir. Misafirlerimiz uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye, uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden uçuş numarasını ve parkur bilgilerini girerek ulaşabilirler"