Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 04.02.2023 19:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.02.2023 19:33
    ABONE OL

    Diyarbakır'da yolcu otobüsü buzlanma nedeniyle şarampole düştü! Çok sayıda yaralı var

    Son dakika haberi! Diyarbakır'da yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 4'ü ağır 30 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Diyarbakır’da yolcu otobüsü şarampole düştü!

    Diyarbakır'da yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.

    Mehmet Faysal Işık yönetimindeki 41 EF 995 plakalı yolcu otobüsü, Diyarbakır - Şanlıurfa kara yolunun 36'ıncı kilometresinde, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampolden düştü.

    Olay yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Kazada 4'ü ağır 30 kişi yaralandı. Otobüs içerisinde sıkışan bazı yolcuları bulundukları yerden ekipler çıkardı.

    Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İstanbul’da yine ulaşım çilesi!
    Haberler Yaşam Diyarbakır'da yolcu otobüsü buzlanma nedeniyle şarampole düştü! Çok sayıda yaralı var
        SON DAKİKA