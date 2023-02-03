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    • Yaşam
    • 04.02.2023 01:57
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    • 04.02.2023 01:57
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    Yunan ölüme itti Türkiye imdada yetişti! 62 düzensiz göçmen kurtarıldı

    unanistan unsurlarının ölüme ittiği düzensiz göçmenlerin imdadına Türkiye yetişti... İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 62 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yunan ölüme itti Türkiye imdada yetişti!

    İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 62 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarındaki 2 botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye botlar sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen botlardaki 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    Ekipler, Çeşme ilçesi açıklarındaki iki ayrı bölgede de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 17 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı.

    Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine sevk edildi.

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