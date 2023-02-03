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    • Yaşam
    • 04.02.2023 01:49
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    • 04.02.2023 01:49
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    THY'den yolcularına "İstanbul kalkış/varışlı seferlerinizi kontrol edin" uyarısı

    Türk Hava Yolları (THY) İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan yolcuları ilgilendiren bir açıklama yayımladı. 5 Şubat pazar günü beklenen hava muhalefeti nedeniyle yolculara seferlerini kontrol etmeleri uyarısı yapıldı.

    takvim.com.tr
    AA
    THY’den seferlerinizi kontrol edin uyarısı

    Türk Hava Yolları (THY), 5 Şubat pazar günü beklenen hava muhalefeti nedeniyle yolcularına seferlerini kontrol etmeleri uyarısı yaptı.

    THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

    "İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan yolcularımızın dikkatine; 5 Şubat 2023'te beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı uçuşlarımız yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebilmektedir. Uçuş tarihiniz yaklaştığında uçuş durumunuzu internet sitesinden kontrol etmenizi rica ederiz."

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