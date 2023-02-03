Adana’da 2 bin polisle dron destekli asayiş uygulaması: 61 şüpheli yakalandı

Adan'da 2 bin polisin katıldığı, asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 61 şüpheli yakalandı.
DRON İLE HAVADAN DESTEK
Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı ile il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 2 bin polisin görev aldığı uygulamada, gezici ve sabit nokta kontrolleri ile umuma açık mekanlar denetlenirken, dron ile havadan destek verildi.
7 ÇALINTI ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ
Sabit nokta kontrollerinde 4 bin 804 aracı durdurarak arama yapan ekipler, 7 adet çalıntı araç ele geçirdi. Ayrıca 60 araç sürücüsüne çeşitli kabahatlerden 124 bin 76 lira para cezası kesilirken, 5 araç ise trafikten men edildi.
152 UMUMA AÇIK MEKAN DENETLENDİ
152 umuma açık mekânı denetleyen ekipler, kumar oynatıldığı tespit edilen 2 işyerine adli, usulsüzlük saptanan edilen 12 iş yerine ise idari işlem uyguladı. Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptığı belirlenen 25 kişiye ise 15 bin 425 lira idari cezası kesildi.