Adana’da 2 bin polisle dron destekli asayiş uygulaması: 61 şüpheli yakalandı

152 UMUMA AÇIK MEKAN DENETLENDİ

152 umuma açık mekânı denetleyen ekipler, kumar oynatıldığı tespit edilen 2 işyerine adli, usulsüzlük saptanan edilen 12 iş yerine ise idari işlem uyguladı. Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptığı belirlenen 25 kişiye ise 15 bin 425 lira idari cezası kesildi.